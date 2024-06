esclusiva mn Ceccarini: "Milan su Zirkzee da tanto tempo ma attenzione. Difesa, la soluzione sarebbe Buongiorno"

vedi letture

Stagione sportiva terminata, anche con l'amichevole in Australia contro la Roma che ha chiuso così il 2023/24 del Milan. Tempo pertanto di mercato e abbiamo fatto il punto col direttore di Tuttomercatoweb, Niccolò Ceccarini. In esclusiva per MilanNews.it.

Niccolò Ceccarini, per il Milan la questione primaria è l'allenatore

"Sarà Paulo Fonseca, la scelta credo sia stata fatta a meno di clamorosi colpi di scena. Due anni di contratto con opzione sul terzo".

Come valuti la scelta?

"A me piace, fa un calcio propositivo ma va fatto lavorare perché potrebbe regalare delle sorprese che magari in questo momento nessuno vede. È un allenatore di livello internazionale e il Milan ha fatto un'attenta valutazione".

De Zerbi poteva essere un nome spendibile?

"Non escludo che ci abbiano pensato, ma da lì ad arrivare a fare un tentativo per averlo ce ne passa. E il tentativo per me non l'hanno fatto".

Passando al mercato in entrata dei giocatori cosa dobbiamo aspettarci?

"Il grande colpo lo fanno davanti, gran parte del budget sarà usato per la grande punta. Quale sarà il centravanti, dipende da una serie di situazioni: Zirkzee è sempre stata la prima scelta. Ha una clausola inferiore a quella di Sesko ma il problema non è tanto l'investimento, perché ci sarebbe anche la carta Saelemaekers da utilizzare. Il problema semmai è la decisione del giocatore stesso, dato che su di lui c'è anche la Juventus e i club di Premier, tra cui l'Arsenal. E la Premier sappiamo che è un pericolo imminente perché possono offrirgli un ingaggio superiore. Certo è che il Milan ci sta lavorando da tantissimo tempo".

In difesa si muoverà qualcosa?

"Credo che la questione del difensore centrale non sia secondaria. A gennaio il club si è informato per Buongiorno e l'ha fatto con l'intenzione di andare su un giocatore forte come lui. Mi aspetto una richiesta altissima e in questo momento è più un sogno che una concretezza".

Come pensi agirà il Milan?

"Un'operazione importante la devono fare, perché è andato via Kjaer e potrebbe andar via un altro difensore. In Italia il nome perfetto è Buongiorno, poi potrebbero andare su altre soluzioni. Magari uno svincolato e un altro centrale di spessore".

Capitolo uscite: c'è il rischio di un addio di un big?

"Io credo che questo discorso non valga solo per il Milan. A oggi arrivano offerte fuori mercato che devi per forza prendere in considerazione, guarda Tonali l'anno scorso che ti ha permesso di rifare una squadra. E poi bisogna pensare a ciò che vuole il giocatore: se un club offre 80 milioni significa che è un club top in grado di garantirgli anche un super ingaggio".