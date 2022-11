ESCLUSIVA MN - Costil: "Giroud ha meritato la convocazione al Mondiale. Adli? Sfonderà"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

L’ex portiere della nazionale francese Benoît Costil, che vanta oltre 400 presenze nel massimo campionato francese con le maglie di Rennes, Bordeaux e Auxerre, ha parlato in esclusiva a MilanNews.it. Ecco le sue parole:

Signor Costil, come giudica questo inizio di stagione di Yacine Adli?

“Attualmente è in una fase d'apprendimento in un club molto grande oltre che in un campionato molto esigente. Il Milan ha grandi ambizioni, ma Yacine è un giocatore molto intelligente. Credo che stia vivendo bene questo periodo, consapevole del lavoro che lo aspetta per entrare pian piano in squadra e far crescere il proprio minutaggio. Lo scarso impiego non è grave, non sono affatto preoccupato perché parliamo di un giocatore di talento che sfonderà".

Gli hai dato qualche consiglio in questi ultimi quattro mesi?

“Discutiamo spesso ma non gli do consigli. Al Milan è circondato da giocatori che sono più adatti di me per fare queste cose (ride ndr). Noi siamo spesso in contatto e ogni volta che riesce a giocare qualche minuto siamo entrambi felici.”

Pensa che un prestito gli farebbe bene?

“Non sono il suo agente e non sono neanche nella sua testa quindi non spetta a me decidere. Se crede che un prestito sia la miglior soluzione per continuare il proprio percorso di crescita allora meglio per lui. Io mi auguro solo che continui a migliorare e che faccia un salto di qualità per trovare un modo che gli permetta di giocare sempre di più con la maglia del Milan.”

Giroud ha meritato la convocazione al Mondiale in Qatar?

“Considerando tutto quello che fa vedere in campo ogni settimana direi che la convocazione è più che meritata. Olivier è una persona formidabile, grazie alla sua forza mentale e alla sua abnegazione è divenuto un esempio per tanti giovani calciatori. In tutto questo non bisogna dimenticare che è soprattutto un giocatore di talento.”

Possiamo considerarlo come uno dei migliori francesi della storia?

“Non saprei ma è piazzato bene per quanto riguarda i gol segnati con la Francia dato che è ad un passo dal record di Henry. a in ogni caso è super ben piazzato quanto a gol segnati con i Bleus (49, a due lunghezze dal record di 51 gol di Thierry Henry). Il fatto che abbia più di cento presenze in Nazionale e abbia segnato così tante reti la dice lunga sul suo spessore come giocatore".

Possiamo considerare Maignan come uno dei migliori portieri al mondo?

"Non ci sono dubbi sul fatto che Maignan sia diventato un riferimento a livello europeo e mondiale per quanto riguarda i portieri. Al mondo attualmente ci sono grandissimi portieri ma Mike è completo. Ha tutte le qualità ed è anche carismatico. Immagino che sia abbastanza deluso e frustrato visto che il Mondiale era un grande obiettivo. Mi dispiace davvero tanto ma sono convinto che sia il futuro della Nazionale francese".