ESCLUSIVA MN - Dal Brasile, Farioli: “Qui si parla di Bruno Fuchs in ottica Milan perché l’Internacional deve fare delle cessioni”

Il Milan pensa al difensore Bruno Fuchs dell’Internacional di Porto Alegre per la prossima stagione. Indiscrezione che prende sempre più piede in Brasile. La redazione di MilanNews.it ha contattato il giornalista Giovani Farioli di “Revista Colorada” per parlare del giocatore: “Qui in Brasile si dice che il Milan sia fortemente interessato a Bruno Fuchs, e vorrebbe acquistarlo per sostituire Mateo Musacchio, che a sua volta potrebbe andare in un altro club europeo. Bruno Fuchs è un difensore molto strutturato, bravo nel gioco aereo, ma sa anche impostare. Sa districarsi con la palla al piede e direi che si tratta di un giocatore diverso rispetto agli altri difensori brasiliani. E’ arrivato in prima squadra dell’Internacional nel 2019, dopo essere cresciuto nelle giovanili. Ha giocato dieci partite al Brasileirão. Poi ha catturato l’attenzione e non ha risentito del peso della maglia, tanto che quest’anno con l'arrivo dell'allenatore Eduardo Coudet ha superato l’altro difensore Rodrigo Moledo, che era considerato uno dei migliori qui in Brasile. Se può partire? Si, Internacional deve vendere almeno un giocatore nella prossima finestra di trasferimento. Il club è entrato in crisi finanziaria a causa della chiusura nel calcio e del coronavirus. L'idea è quella di ricevere almeno 15 milioni di euro da Bruno Fuchs”.