ESCLUSIVA MN - Dalla Danimarca, Bastian-Moeller: "Ecco chi è Mohamed Daramy, obiettivo del Milan"

Mohamed Daramy, esterno del Copenaghen, è un obiettivo del Milan. Il classe 2002 piace molto alla società rossonera, e per parlare del giocatore la redazione di MilanNews.it ha contattato in esclusiva David E. Bastian-Moeller, giornalista presso Copenhagen Sundays. Queste le sue parole:

Daramy è un giocatore che piace molto al Milan. Ma chi è Mohamed Daramy? Ci può raccontare un po’ la sua storia?

"Daramy, o Mo, come lo chiamiamo a Copenhagen, è un giocatore giovane, veloce e forte. Ha 19 anni e ha già 82 presenze con il Copenaghen. È arrivato al Copenhagen nel sobborgo di Hvidovre nella squadra degli U14. All'età di 15 anni è stato il capocannoniere del Copenhagen U17 e all'età di 16 anni ha esordito con la prima squadra. La sua famiglia è originaria della Sierra Leone, ma Mo è nato in Danimarca. Il giorno prima del suo 18esimo compleanno ha avuto la cittadinanza danese e lo stesso giorno è stato preselezionato per le nazionale danese, giocando questa estate negli Europei Under 21".

Quali sono le sue qualità e dove ancora può migliorare?

"È veloce, forte con la palla e tecnicamente abile. Forse ha bisogno di un po' più di pazienza e sicuramente maturerà nei prossimi anni".

Sappiamo che Daramy può ricoprire diversi ruoli dell’attacco. Ma qual è la posizione migliore in campo per il giocatore?

"Lo vedo sia come ala destra d'attacco che come ala destra di centrocampo. Ha degli slanci potenti".

Cosa si dice a Copenaghen del suo probabilmente trasferimento al Milan?

"Intorno al Copenaghen se ne parla molto. E in realtà la gente capisce e sa che è naturale che Mohamed Daramy sia collegato a un grande club come il Milan in un grande campionato".

La trattativa per Daramy è già ben avviata? A che punto della trattativa siamo?

"Sono abbastanza sicuro che il Copenhagen non ha fretta di vendere Daramy. Presumibilmente altri grandi club sono interessati. Il talento di Mo è ovvio e non c'è dubbio che sarà una grande vendita per la squadra danese".