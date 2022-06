ESCLUSIVA MN - Dalla Spagna, Quirante: "Asensio sarebbe rinforzo importante per l'attacco del Milan"

MilanNews.it

Sergio Quirante, giornalista dell’emittente spagnola Gol TV, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it soffermandosi sulla questione legata a Marco Asensio. Il giocatore è in uscita dal Real Madrid e piace molto ai rossoneri. Di seguito l’elenco delle domande e delle risposte:

Sergio, che situazione c’è attualmente fra il Real Madrid e Marco Asensio?

“Marco è all’ultimo anno di contratto con il Real Madrid, il Milan è un club molto interessato ad ingaggiarlo. Il giocatore vuole essere importante, ottenere minuti e continuità. Penso che questa possa essere la via giusta per poter disputare il mondiale in Qatar. È qualcosa che non ha potuto trovare dire quasi mai al Real Madrid con una certa frequenza”.

Il giocatore adesso sembra convinto di poter andare via da Madrid?

“Dal mio punto di vista, se qualcosa delle offerte che arrivano al Real Madrid da vari club interessati gli possa garantire questa continuità e un ingaggio simile a quello che percepisce adesso ci sono molte possibilità che vada via. L’ho sentito alcune settimane fa durante la conferenza stampa con la Spagna, ho notato che sente che il suo ciclo al Real Madrid sia ormai completo e che abbia fatto tutto quello che poteva con questo club”.

Asensio in che modo potrebbe alzare il livello della rosa del Milan?

“L’uscita di Asensio non dipende soltanto da lui chiaramente. L’offerta deve anche convincere il Real Madrid che non vuole svenderlo. È un giocatore che ha un buon mercato, l’incognita è sapere se potrà condurre un progetto di grande portata. Asensio è un mancino, ha un buon tiro che gli permette di trovare facilmente la porta. Trovando continuità potrebbe essere un rinforzo importante per l’attacco del Milan”.

Per il Milan c’è tanta concorrenza internazionale, quali sono i club più interessati al giocatore?

“Certamente non mancheranno le pretendenti per Asensio, che è ancora in un’ottima età calcistica. Club come Arsenal e Liverpool hanno scritto il suo nome sulle proprie liste, così come in Italia hanno fatto il Milan e anche la Juventus. Sarà interessante vedere e capire chi farà la proposta più attraente. Qualsiasi club o lega che gli possa garantire continuità sarà un nuovo impulso per la sua carriera. Vedremo se coglierà l’occasione o meno”.