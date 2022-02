ESCLUSIVA MN - Di Carlo: “Milan forte e consapevole grazie a Pioli. Facciamo crescere Tonali, anche a Pirlo servì del tempo”

Mister Domenico "Mimmo" Di Carlo è intervenuto ai microfoni di MilanNews.it per parlare del prossimo Milan-Sampdoria e di tutta l’attualità in casa rossonera. Ecco le sue parole:

Mister Di Carlo, che gara c’è da aspettarsi?

“Una bella partita, molto aperta tra due squadre che stanno oggettivamente bene. La Sampdoria, dopo la vittoria con il Sassuolo, ha ritrovato qualche certezza e può presentarsi a San Siro nel modo giusto. Il Milan, dal canto suo, è reduce da due vittorie importanti e ha l’autostima a mille. I contenuti ci sono tutti. Mi è capitato diverse volte nella mia carriera di incrociare i rossoneri sia da giocatore che da allenatore, sono tutti dei gran ricordi”.

Qual è stata l’eredità più importante del derby per il Milan?

“Una vittoria del genere è figlia del carattere della squadra e del modo di pensare di mister Stefano Pioli. Parliamo di un tecnico che fa stare bene i suoi giocatori e non dimentichiamo mai che il Milan veniva da anni altalenanti. L’aspetto più importante è che, attualmente, vedo ancora ampi margini di miglioramento”.

Su un giocatore come Tonali si stanno riversando centinaia di complimenti…

“In questo momento qui è fortissimo. Sta dimostrando di essere uno dei migliori nel suo ruolo. Quando un giocatore è in fiducia acquista sicurezza. Da giovane prometteva benissimo, è un calciatore che può dire la sua”

A chi lo paragona?

“Ad Andrea Pirlo e non solo per un discorso fisico. Anche se, a livello tecnico, ci sono delle differenze tra i due. Pirlo stesso, che è un campione assoluto, ci mise qualche anno ad assestarsi su standard elevati. Diamogli tempo, ancora qualche stagione e raggiungerà la piena maturazione. E’ ancora molto giovane”.

Lo Scudetto è un discorso tra Inter, Milan e Napoli?

“Occhio alla Juventus, anche se i bianconeri li vedo più accreditati per un discorso di piazzamento Champions League. Con gli investimenti di Vlahovic e Zakaria, insieme ad elementi come Morata e Dybala che avevano bisogno di uno stimolo, non si può tenere la Juventus fuori dai discorsi di alta classifica”.