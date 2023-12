esclusiva mn - Eranio: "A Pioli serve un pò di fortuna, Milan ancora in corsa per lo scudetto e Camarda come Donnarumma"

vedi letture

Il Milan si prepara in vista dell'importante sfida di sabato pomeriggio in casa dell'Atalanta di Gasperini. Nei rossoneri, sicuro il rientro di Olivier Giroud dopo la squalifica rimediata a lecce l'11 novembre, mentre sono ancora incerte le presenza di Leao e Kjaer, ancora a lavoro dal recupero post infortunio. I rossoneri, in campionato sono reduci da una convincente vittoria per 3-1 contro il Frosinone, mentre la dea è uscita sconfitta dall'impegno in casa del Torino. In occasione della prossima sfida a Bergamo, analizzando anche temi dell'attualità rossonera, abbiamo intervistato, in esclusiva sul sito di MilanNews.it, Stefano Eranio, centrocampista del Milan dal 1992 al 1997. Ecco le sue parole.

Il Milan può competere con Inter e Juve per il titolo?

"Sono assolutamente convinto che il Milan possa ancora lottare per lo scudetto, la rosa di cui dispone Pioli è stata penalizzata da troppi infortuni, mentre al completo abbiamo visto i rossoneri primi in classifica a ottobre. Il Milan è forte, ma anche l'Inter è molto competitiva e ha più alternative dalla panchina che spesso hanno determinato le partite dei nerazzurri".

Quale differenze tra il Milan di Champions e quello in Serie A?

"In Coppa il Milan sta facendo un percorso altalentante, con troppi errori dei singoli in match cruciali come Giroud contro il Dortmund. Questa squadra ha tante qualità per fare bene anche in Europa, ma ci sono tanti problemi fisici e con giocatori forti che vengono spesso a mancare. Il Milan visto contro il PSG, secondo me, se la gioca con chiunque, poi però sbagli i secondi tempi contro Napoli e Lecce, e come ho detto prima il problema è questo percorso un pò altalenante".

Contro l'Atalanta match decisivo per il cammino del Milan?

"Ormai tutte le partite sono fondamentali e scontri diretti, specie contro squadre di alta classifica. Il Milan sabato può e deve vincere, anche perchè l'Atalanta non sta benissimo e ha diverse assenze. I ragazzi di Pioli dovranno avere continuità, ho visto bene Chukwueze, spero nel rientro di Leao e Pulisic in questo momento è l'uomo in più".

Quanto pesa il rientro in attacco di uno come Giroud?

"Tantissimo, Olivier è un leader e serve sempre uno così in campo nel Milan. In area di rigore è sempre pericoloso, ha esperienza e fame di segnare sempre. Dico anche che spero in Leao, perchè la coppia Leao-Giroud potrebbe fare bene come spesso abbiamo visto in questi anni".

Camarda nel Milan cosa rappresenta?

"Un punto importante di ripartenza per club e calcio italiano, un giovane forte e che lavora tanto in allenamento. Il ragazzo ha bruciato le tappe, ma deve stare sereno e lavorare bene, poi fa sempre gol in Primavera, dovesse segnare così anche in prima squadra... è un predestinato come lo è stato Donnarumma".

Come può Pioli tornare ad essere "On Fire"?

"A me Pioli piace molto, l'ho sempre detto, e secondo me sta pagando i troppi infortuni e assenze dei giocatori più forti in certe partite. Con la squadra al completo ha dimostrato di saper rinnovarsi e far vedere un bel calcio. Quando ti mancano giocatori come Leao, l'anno scorso Maignan o Giroud è difficile fare come sempre, devi inventarti cose nuove. A Pioli serve un pò di fortuna, il calcio è fatto di episodi e speriamo possa girare bene al Milan e all'allenatore nelle prossime partite".