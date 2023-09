esclusiva mn - Garbo: "Il Milan è già pronto. In Champions non ci sono tante squadre più competitive dei rossoneri"

vedi letture

La sosta per le nazionali lascia sempre spazio a bilanci. Figuriamoci a pochi giorni dalla conclusione del mercato. La redazione di MilanNews.it ha raggiunto telefonicamente per un'intervista in esclusiva Daniele Garbo, giornalista e saggista. Ecco le sue parole inerenti ai movimenti del Milan e alle sue prime partite stagionali.

Il tuo punto di vista sul Milan - tecnicamente, fisicamente e tatticamente - dopo tre giornate di campionato?

“A me sembra che il Milan stia nettamente meglio di tante altre. Mi sembra una squadra con meccanismi collaudati, già fluidi dal punto di vista dell’espressione del gioco. Insomma: i rossoneri sono già pronti”.

Chi prevedo che si contenderà lo scudetto da qui fino alla fine?

“Secondo me se la giocano Milan, Inter e Napoli, se Garcia non commette danni, come è accaduto in occasione della partita contro la Lazio”.

Dovessi intravedere un punto debole del Milan attuale?

“Se ne devo citare proprio uno, dico la difesa. Non mi dà, rispetto a altre squadre, quella sensazione di impenetrabilità totale. Sul lungo termine, potrebbe risultare un problema da fronteggiare”.

Giroud riuscirà nuovamente a disputare un’intera stagione, su tre competizioni, con l’intero Milan sul groppone?

“I rossoneri hanno preso Jovic in prestito secco dalla Fiorentina perché non sono riusciti a trovare in tempo un sostituto all’altezza di Giroud. Credo che il Milan sarà già operativo a gennaio sotto questo fronte. Non a caso, si sta già parlando di David”.

Credi che De Ketelaere possa fare ritorno al Milan da protagonista?

“Vedremo innanzitutto che cosa farà con l’Atalanta. A me è sembrata saggia la mossa di mandarlo in prestito proprio a Bergamo, dove c’è Gasperini, uno dei migliori a lavorare con i giovani. Io penso valga quanto investito la scorsa stagione da Maldini e Massara, due grandissimi intenditori di calcio”.

Hai posto il Milan tra le papabili per la vittoria dello scudetto. In Champions invece?

“Secondo me in Europa non ci sono poi così tante squadre più competitive del Milan. Il Real Madrid ha un concreto problema portiere e il City non mi sembra la stessa corazzata dell’anno scorso. Inoltre…”.

Inoltre?

“Inoltre, lo scorso anno anche dell’Inter si diceva che non avrebbe nemmeno superato il girone, poi - alla fine - è arrivato in finale di Champions…”.