esclusiva mn - Genta: "Milan rafforzato dal mercato, ma manca un centrale difensivo. E in attacco..."

Per commentare il momento del Milan, la redazione di Milannews.it ha intervistato in esclusiva Carlo Genta, conduttore radiofonico della trasmissione Tutti Convocati per conto di Radio 24 - Il Sole 24 Ore. Ecco le sue parole:

Il tuo giudizio rispetto alla prestazione del Milan contro il Verona?

“Occorre fare una premessa, che qualche incognita l’ha destata: perché, nel giorno del ricordo di Giovanni Lodetti, giocare con una maglia di colore differente con finalità di marketing? Detto questo, il match è tutto nei primi 10’, con l’errore in disimpegno del Verona e il gol di Leao servito da Giroud”.

Hai il sentore che i rossoneri abbiano smaltito tutte quante le scorie post derby?

“Premesso che non puoi permetterti, da grande squadra, di perdere un derby in quel modo, io penso che il Milan sia stato eccessivamente sovrastimato dopo le prime tre giornate. In realtà, ci sono diversi tasselli che mancano…”.

Tipo?

“Uno su tutti, degni ricambi offensivi. Inoltre, se analizziamo l’intero organico, un altro tema potrebbe essere: ci sono campionissimi? Io vedo tanti buoni giocatori, ma l’unico big assoluto è Mike Maignan”.

Insieme a Rafa Leao…

“Che, però, è difficile da decifrare. Ci sono momenti in cui è devastante, altri in cui - come con il Newcastle - si assenta dal gioco. Per ora è questo tipo di calciatore qui”.

A livello complessivo, l’organico pare meglio organizzato e allestito rispetto alla scorsa stagione…

“Rispetto alla scorsa stagione, è stato fatto un mercato migliore e l’organico ne è uscito rafforzato. Ma, ripeto, dopo le prime tre partite il Milan è stato ingiustamente sovrastimato”.

Ci sono reparti, a parte l’attacco, che avresti rafforzato maggiormente?

“Per me manca un centrale difensivo. Inoltre non si è mai pensato di procedere, con decisione, con l’acquisto di un degno sostituto di Theo Hernandez: quando non c’è lui, il Milan va in difficoltà su quella catena, come abbiamo visto contro il Verona”.