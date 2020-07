ESCLUSIVA MN - Gómez (AS): "Difficile che Jovic vada via dal Real. Oscar Rodríguez mi fa impazzire, per il Milan sarebbe un colpo"

La redazione di MilanNews.it ha contattato in esclusiva il giornalista spagnolo di AS.com, Sergio Gómez. Con lui abbiamo parlato dei nomi della Liga che vengono associati al Milan, tra cui Jovic, Roca e Oscar Rodríguez.

Sergio, prima di parlare di mercato, volevo farle una domanda su Theo Hernández: la sua cessione potrà essere un rammarico per il Real Madrid? Cosa si dice oggi a Madrid del terzino sinistro del Milan?

"Il Real Madrid non si è pentito di aver ceduto Theo Hernandez perché è vero che nell'Alaves disputò un'ottima stagione, ma con Zidane non stupì abbastanza da poter scavalcare Marcelo. Non aveva continuità e per questo il Real scelse di mandarlo al Deportivo. Inoltre, se i Blancos avessero deciso di puntare su Theo, non avrebbe acquistato Mendy".

Passando alle voci di mercato, qui a Milano si parla di un interesse per Jovic. Le risulta?

"Ad oggi è molto difficile che Jovic vada via dal Real. La richiesta, inoltre, sarebbe molto alta perché lo scorso anno costò ben 60 milioni di euro. I Blancos sperano di vincere la scommessa fatta su di lui la stagione passata: è giovane, ha 21 anni e sperano che il prossimo anno, dopo un inizio difficile, torni l'attaccante di Francoforte. Ripeto, oggi vedo molto difficile una sua cessione, ma il mercato è imprevedibile...".

Qual è la volontà del giocatore? Perché abbandonare il Real - e soprattutto la Champions League - per andare a giocare al Milan, dove può ambire solo ai trofei nazionali, non può essere una soluzione vantaggiosa...

"Da quello che so, Jovic ha passato momenti di riflessione qui a Madrid, a causa dei tanti infortuni e della poca affinità con il gol, ma, nonostante ciò, non ha mai espresso la volontà di andarsene. Lui e i suoi agenti vogliono rimanere".

Altri nomi accostati al Milan sono quelli di Roca e Oscar Rodríguez: cosa ne pensa?

"Oscar Rodríguez mi fa impazzire e quest'anno, nel Leganes, ha fatto una stagione molto positiva: è un giocatore di qualità e tutti i gol che ha fatto sono stati da cineteca. Roca è un giocatore ormai rodato in Liga, è stato uno dei migliori nell'Espanyol e sarebbe un grande acquisto per il Milan".

Ultima domanda: oggigiorno, come è visto il Milan in Spagna?

"Di certo quello di oggi non è più il Milan di Sacchi, Capello o di Ancelotti. Ormai l'unica squadra italiana che è temuta qua in Spagna è la Juventus. L'Inter di Conte sta iniziando un progetto interessante, soprattutto dopo il colpo Hakimi. Il Milan ormai è visto come una vecchia gloria che sta cercando di riprendersi, ma con l'acquisto di giocatori come Jovic - che, ripeto un'altra volta, è molto difficile che arrivi a Milano - Oscar Rodríguez o Roca, può fare sicuramente il salto di qualità".

Intervista di Nicholas Reitano