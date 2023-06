ESCLUSIVA MN - Incocciati: "Non escluderei un ritorno di Maldini in futuro. Ibra dirigente? Può essere"

MilanNews.it

L’esonero di Maldini e Massara e l’attualità in casa rossonera. In merito a ciò, la nostra redazione ha intervistato in esclusiva Beppe Incocciati, calciatore del Milan tra il 1979 e il 1985.

Come ti spieghi l’allontanamento di Maldini dal Milan?

“Con Maldini cacciato dal Milan, finisce ufficialmente l’epoca del “mio” calcio. Non mi spiego veramente cosa abbia potuto sbagliare…”.

Forse la sistematica rivendicazione dell’acquisto di De Ketelaere, che non ha portato i frutti sperati…

“Però in quel caso è un investimento che fa tutta la società, su un giovane. Magari il prossimo anno esplode. Credo ci siano altri motivi…”.

Quali?

“Mi sono oscuri, però - guardandomi intorno - mi sembra di vedere sempre più fondi e multinazionali che vogliono prendere piede nel calcio e troppa poca passione di presidenti o gruppi di investitori. I club presieduti da una multinazionale o da un fondo non hanno vinto così tanto negli anni…”.

Ci sarebbe il City di Guardiola…

“Che ha perso nel 2021 con il Chelsea e che, adesso, deve ancora giocarsi la finale di Champions. Non voglio pensare che sia finito il calcio, ma - per quello che ha dato Maldini al Milan, anche come dirigente - non lo meritava”.

Auspichi un suo eventuale ritorno in futuro?

“Non lo escluderei. Magari ci ripensano già adesso; chi lo sa”.

Ritieni che sia a rischio anche Pioli?

“A questo punto sì. Sono saltati i suoi due principali sostenitori. Non mi sorprenderebbe”.

La nuova proprietà potrebbe coinvolgere Ibrahimovic in qualche progetto futuro?

“A livello dirigenziale? Può essere. Però, da come ha parlato Ibra in conferenza, credo che voglia fare tutto meno che l’etichetta simbolo di un fondo internazionale. Secondo me, se rientra da dirigente, lo deve fare da protagonista e non da uomo immagine”.