esclusiva mn - Josh Sargent (USA): "Milan, che colpo Pulisic! Può essere un game changer"

La redazione di MilanNews ha intervistato Josh Sargent, compagno in nazionale di Christian Pulisic e attuale cannoniere del Norwich. I due sono stati protagonisti al centro dell'attacco della nazionale a stelle e strisce all'ultimo mondiale in Qatar.

Josh, il tuo amico e partner d'attacco in nazionale Christian Pulisic è passato al Milan. È pronto per il calcio italiano?

"Pulisic è un grande giocatore. Abbiamo passato del tempo insieme in nazionale e il Milan per lui è una grande opportunità. Non l'ho sentito ma assumo che sia felice e gli auguro il meglio. Non vedo l'ora di vederlo con la maglia rossonera."

Perché al Chelsea non ha mai raggiunto lo stesso livello che al Dortmund e in nazionale?

"Non conosco bene la sua situazione, meglio chiederlo a lui. Quello che posso dire è che un ottimo giocatore. È sveglio, veloce, crea tante occasioni da gol per le sua squadra ed è polivalente. Per il Milan è un grande acquisto."

È un spacca partite, ovvero un "game changer"? Uno di quelli che fa vincere partite e titoli alla sua squadra?

"Non sarebbe giusto metterli così tanta pressione addosso però per me può esserlo. Christian aveva bisogno di un nuovo inizio e al Milan darà il massimo."

C'è qualcosa che ti fa ben sperare

"Il fatto che lui l'ha già dimostrato lasciando gli Stati Uniti per la Germania (a 16 anni si è trasferito al Borussia Dortmund n.d.r) prima di trasferirsi in Inghilterra. Il Milan sarà il suo prossimo step, avrà un ottimo impatto in Italia perché è un giocatore forte."

Negli Stati Uniti viene paragonato a Lebron James... questo la dice lunga sul suo status in America...

"(Sargent ride n.d.r) È un giocatore molto forte che ha avuto un grande impatto in nazionale e nelle squadre dove ha militato. Abbiamo tanti talenti in nazionale ma lui per tanti giocatori e bambini americani è un idolo perché ha creato questa "pathway" verso il grande calcio."