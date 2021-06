ESCLUSIVA MN - Juanmartì (Diario SPORT): "Firpo spinge per andare al Milan. I rossoneri lo faranno solo in prestito"

Per parlare della trattativa che conduce Junior Firpo, terzino sinistro del Barcellona, al Milan, la redazione di MilanNews.it ha contattato in esclusiva il giornalista spagnolo Toni Juanmartì', penna di Diario Sport. Queste le sue parole:

Il Milan è interessato a Junior Firpo, terzino del Barcellona. Che tipo di giocatore è? "Junior Firpo è quel tipo di giocatore che è molto meglio in fase offensiva che in fase difensiva. Le sue partite migliori nel Betis le ha fatte giocando esterno largo di sinistra nel 3-5-2, quindi con tre centrali e due esterni. Questo cosa significa? Siccome dietro era coperto dal centrale di sinistra, aveva l'occasione di correre e inserirsi in profondità. Questa è una delle sue migliori qualità, infatti quando ha giocato con il Barcellona nella difesa a quattro ha sofferto molto dato che gioca meglio quando non ha compiti difensivi".

Firpo sarebbe disposto a trasferirsi al Milan? "Il giocatore piace al Milan e lui è interessato ai rossoneri. Il Milan però vorrebbe prendere il giocatore in prestito, così da valutare il riscatto al termine della stagione. Firpo comunque vuole andare al Milan, ma l'offerta dei rossoneri non soddisfa il Barcellona che non vuole ritrovarsi, il prossimo anno, nella stessa situazione".

A che punto siamo della trattativa con il Barcellona? "La trattativa al momento è bloccata e l'accordo tra le due squadre ancora non c'è: il Barça vuole che il trasferimento sia definitivo e quindi vuole mettere un numero minimo di partite che Firpo dovrà giocare per rendere obbligatorio il riscatto".

Ci sono altri club, oltre al MIlan, interessati a Firpo? "Oltre al Milan ci sono diverse squadre in Inghilterra, in particolare il West Ham. Hanno già formulato l'offerta al Barcellona, ma il giocatore preferisce l'Italia all'Inghilterra, anche per la vita personale e per la famiglia. Inoltre, in passato, ci sono stati anche gli interessi di Napoli e Inter. Attualmente, però, la trattativa è come una partita a scacchi: chi si stanca per primo tra il Barcellona e Firpo, vince. La mia opinione è che alla fine il Barcellona sarà la prima a cedere e che il prossimo anno Firpo giocherà a Milano".