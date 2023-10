esclusiva mn - Kleinmann (Kicker): "È bellissimo che un grande club come il Milan sia tornato. Jovic, Pulisic e Thiaw conoscono bene il calcio tedesco..."

Abbiamo intervistato in esclusiva Patrick Kleinmann, giornalista tedesco e corrispondente per il Borussia Dortmund per il giornale Kicker.

Patrick, domani Borussia Dortmund e Milan si sfideranno per la prima volta dal lontano 2002, partita che all'epoca fu decisa da un sucker punch di Filippo Inzaghi. Come pensi che finirà questa volta?

"Penso che sarà una partita decisiva tra due squadre che lotteranno per il secondo posto nel girone dietro al PSG. Però il Borussia Dortmund non arriva a questa gara nelle migliore condizioni anche se trovano sempre un modo per vincere le loro partite. Sarà una partita equilibrata dove conteranno ogni dettaglio. Chi fa meno errori la spunta."

Cosa pensi della rinascita del Milan da due tre anni a questa parte?

"È bellissimo che un grande club come il Milan sia tornato. La stagione 2021/22 dei rossoneri è stata impressionante e loro hanno tanti giocatori che io ammiro molto come Maignan, Giroud, Leão e tutti quei giovani talenti. Poi ci sono anche Luka Jovic, Christian Pulisic e Malick Thiaw che conoscono bene il calcio tedesco..."

Chi sono i maggiori pericoli per i rossoneri?

"Ce ne sono due. Julian Brandt a centrocampo e Donyell Malen sulla fascia. Stanno attraversando un attraversando un momento di grazia condito da gol e assist."

Mats Hummels in Germania è una leggenda. Ma non è mai stato il più rapido, neanche nei suoi giorni migliori... a quasi 35 anni può fermare una superstar come Rafa Leão?

"Per me sì. Lui compensa questa mancanza di velocità con il suo senso della posizione, esperienza e tenacia nei duelli. Ultimamente ha affrontato tanti giocatori rapidi e ha sempre fatto bella figura."

Il trauma del campionato perso all'ultima giornata dopo il clamoroso 2-2 interno con il Magonza è ancora nella testa dei giocatori?

"I giocatori dicono di no. Però il finale della passata stagione è stato traumatico e ci vorrà del tempo per superarlo. Una se n'è accorto nella prima giornata del campionato contro il Colonia. Ma per me è acqua passata."

Come verrà accolto Pulisic dai suoi ex tifosi?

"Non ci sono ostilità nei suoi confronti."