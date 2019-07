ESCLUSIVA MN - L. Sala: "Correa può fare la differenza nel Milan: ha grandi qualità ed è determinante"

Tra entrate e uscite, il Milan si continua a muovere sul mercato, avendo ormai archiviato le questioni relative alla UEFA e, ma solo momentaneamente, allo stadio. Per commentare le ultime vicende relative al club rossonero, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva l'ex difensore Luigi Sala. Ecco le sue parole.

Il Milan ha deciso di rinunciare all’Europa League per sistemare i propri conti con la UEFA. Secondo lei è stata una scelta giusta? “Sicuramente è stata una scelta pensata, studiata. Quindi, chi di dovere, siccome sono persone capaci e persone che sanno quello che devono fare, ha fatto questa scelta con i criteri giusti e nei modi giusti per il bene del Milan. Mi fido di quello che è stato fatto e del perché è stato fatto. È stata una scelta giusta”

Una discussione che ha tenuto banco nelle ultime settimane è il futuro di San Siro. Secondo lei, lo stadio andrebbe abbattuto per la costruzione di un nuovo impianto oppure rappresenta qualcosa di troppo importante per il Milan e la città di Milano? “San Siro sicuramente è e rimarrà sempre nella storia di Milano. Se poi, dopo, per mettersi a pari del resto del calcio europeo e anche mondiale, e fare quello che deve essere fatto, dovesse essere fatta la scelta di abbattere San Siro succederà e saremo tutti dispiaciuti. Sicuramente, però, anche questa scelta sarà ponderata e fatta per il bene del Milan. Sarà una decisione sofferta ma se servirà sono convinto che verrà fatta”

Parlando di campo, come giudica gli acquisti del Milan? “Sono tutti giocatori molto interessanti. È una campagna acquisti mirata, fatta con le scelte giuste, con un allenatore che sa quello che vuole per poi pretenderlo in campo. Non poteva essere, e non sarà, una campagna acquisti faraonica ma è una campagna acquisti molto intelligente e su cui il Milan poi potrà contare per tutto l’anno”

Infine, sembra essere vicino l’acquisto di Correa. Secondo lei, può essere un rinforzo importante per la squadra di Giampaolo? “Correa è sicuramente un ottimo giocatore. Può fare la differenza, è normale che l’Atletico Madrid chieda cifra alte. Bisogna, poi, vedere se il Milan sarà in grado di pagare un giocatore così tanto e se lo riterrà opportuno. Però, è un giocatore che ha delle grosse qualità. È un giocatore determinante, che viene valutato tanto dall’Atletico Madrid perché è importante. Nel Milan potrebbe fare sicuramente la differenza, bisogna poi vedere se il Milan riuscirà e vorrà veramente acquistarlo o meno. Sicuramente è un giocatore dalle indubbie qualità”