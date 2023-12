esclusiva mn - La Florio: "Ibra serve eccome al Milan. Newcastle? Pioli la deve preparare come la partita della vita"

vedi letture

In merito al ritorno di Ibrahimovic in rossonero e all’attuale momento del Milan, la redazione di MilanNews.it intervistato in esclusiva Roberto La Florio, procuratore sportivo e intermediario di mercato. Ecco le sue parole.

Come commenti il ritorno di Ibrahimovic in società?

“Mi sembra che il progetto intorno ad Ibra non riguardi soltanto il Milan, ma è qualcosa di più generale che riguardi l’immagine del gruppo Red Bird. Sicuramente, in termini di vicinanza alla squadra, serve eccome…”

Ti ha colpito il “tempismo” del ritorno?

“Non mi viene da pensare che, siccome il Milan non sta rendendo come sperato, si sia scelto di far tornare Ibra. Penso che le trattative siano cominciate molto tempo prima…”.

Che tipo di partita ti aspetti contro il Newcastle?

“Il Milan ha ancora alcune defezioni, ma affronta un Newcastle reduce da una batosta non indifferente in campionato. Pioli la deve preparare come se fosse la partita della vita. L’Europa League, in un momento come quello attuale per il Diavolo, rappresenterebbe qualcosa di importante, da non guardare per forza in negativo”.

Non ci sarà Tonali, da te scoperto…

“Tatticamente e tecnicamente, sarà un vantaggio in più per il Milan. Sarà la partita della vita. Purtroppo potrebbe non bastare…”.

Che tipo di mercato ti aspetti a gennaio?

“In estate si è scelto, forse, di puntare sulla quantità, tralasciando alcuni aspetti da cui, probabilmente, derivano le difficoltà attuali. Se analizziamo l’organico del Milan, i rossoneri risultano scoperti in tutti quanti i reparti”.

A quale obiettivo stagionale può ambire relativamente la squadra di Pioli?

“Secondo me, la sconfitta contro l’Atalanta ha definitivamente sancito l’impossibilità di vincere lo scudetto. Il Milan deve puntare alla qualificazione in Champions. Qualora non arrivasse, sarebbe una stagione fallimentare”.