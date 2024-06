esclusiva mn Leao visto dal Portogallo: "Amato nonostante l'incostanza. Fonseca lo farà crescere ancora"

Il Portogallo chiude questa sera la sua fase a gironi di Euro 2024, ma senza Rafa Leao squalificato a seguito delle due ammonizioni ricevute nelle precedenti due partite, entrambe per simulazione. Ma come è visto il numero 10 del Milan dai suoi connazionali? Ne abbiamo parlato col collega João Pimpim di A Bola:

Come valuti fin qui il percorso di Leao in questi Europei?

"Al momento non così bene come ci saremmo aspettati, specie se le sue prestazioni le compariamo con compagni di squadra come Bruno Fernandes. Ma contro la Turchia c'è stata una crescita nella prestazione complessiva, rispetto a quanto visto contro la Repubblica Ceca. Il suo sprint che poi ha portato al gol dell'1-0 è stato notevole. Certo, non è stata una gran cosa il secondo cartellino giallo per simulazione".

Questa leggerezza potrebbe costargli il posto tra i titolari?

"Dipende da quello che succederà. Con la Georgia sarà fuori e potrebbe essere l'occasione per i sostituti per mettersi in mostra. Se chi lo rimpiazza farà bene penso che potrebbe persino venire escluso dalla formazione titolare".

Come valuti il suo percorso con la nazionale portoghese?

"Difficile da dire perché è un po' incostante. Passa dalle grandi prestazioni ad altre dove ha poco impatto. Diciamo che col Portogallo ha sempre fatto grandi cose dalla panchina e meno da titolare. Ma sta crescendo ed è molto amato dai tifosi, tanto che ne invocano la titolarità".

Intanto nel Milan sarà guidato dal prossimo anno da Paulo Fonseca. Nel complesso qual è l'immagine che si ha in Portogallo di Leao?

"Penso che il Milan sia il club che faccia al caso di Leao e infatti è stato anche il miglior giocatore della Serie A. Quest'anno è stato irregolare, come con la nazionale. Sono molto curioso di vederlo all'opera sotto la gestione di un tecnico portoghese come Paulo Fonseca. A mio avviso è il profilo perfetto per aiutare Leao nella crescita. Qui è molto amato, certamente alcuni tifosi dello Sporting non pensano lo stesso ma parliamo dei famosi fatti del 2018, dove ci fu l'invasione degli ultras nello spogliatoio della squadra e qualcuno si fece male. Non lui, anche se fu evidente il trauma psicologico che lo ha portato a lasciare il club a zero".