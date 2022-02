ESCLUSIVA MN - Lodetti: "Milan senza Ibra penalizzato nel derby. Tonali come me? Lasciamolo crescere..."

Giovanni Lodetti, ex centrocampista del Milan con oltre duecento presenze all’attivo, è intervenuto ai microfoni di MilanNews.it per parlare del prossimo derby in programma sabato 5 febbraio alle 18 a San Siro.

Lodetti, per prima cosa, che derby si aspetta?

“Il Milan non ha bisogno di pensare tanto, deve vincere sia per la classifica sia per il morale. Vincere contro l’Inter potrebbe dare forza, coraggio e determinazione proprio per il valore dell’avversario. Questa non è una partita normale, si porta dietro dei risvolti clamorosi. Ricordo quando da giocatore vinsi un derby 3-0. Sapete cosa successe? Che da lì in avanti non sbagliammo più nulla”.

Senza Ibrahimovic il Milan sarebbe molto penalizzato?

“Penso proprio di sì. Ibra anche se non sta bene si fa sempre temere dall’avversario. Quando c’è lui in avanti la difesa avversaria è più tesa, spesso sacrifica un uomo e nell’economia tattica della partita questi aspetti vanno considerati”.

Tonali lo paragonano a lei sotto tanti aspetti. Ci si rivede in questo ragazzo?

“E’ un ragazzo interessante, gioca bene ma rischia anche tanto. E’ ancora presto, lasciamolo crescere come deve. Per i paragoni è sempre meglio aspettare un po’. In ogni caso sta andando nella direzione giusta”.

Si è appena concluso il mercato, si aspettava qualcosa di più in casa Milan?

“Sì, assolutamente. Se vogliamo fare il salto di qualità servono giocatori che consentano di farlo. Non sono dentro, non vivo la quotidianità del club quindi non posso dare tanti giudizi perché poi le componenti, nel mercato, sono tante”.

L’Inter è così più forte del Milan?

“Quando si giocano i derby non esistono i più forti. Si parte sempre alla pari”.

Intervista di Peppe Gallozzi