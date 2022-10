ESCLUSIVA MN - Maniero: "C'è qualcosa di speciale fra Pioli e i giocatori. Origi, solo questione di tempo..."

MilanNews.it

Filippo Maniero, allenatore ed ex calciatore tra le altre di Milan e Verona, ha rilasciato un'intervista esclusiva a MilanNews.it. Di seguito le domande e le risposte:

Mister, il Milan avrà la forza di reagire in Champions League dopo il ko contro il Chelsea?

“Penso che ci siano parecchie possibilità di qualificarsi agli ottavi di finale. Il Milan giocherà due partite con grande motivazione, sa che vincendole dovrebbe passare il turno. Le partite di Champions non sono mai semplici ma il Milan ha fatto vedere che ci può stare benissimo in questa competizione, sono fiducioso”.

Che sensazioni ha sulla prossima gara in programma in casa della Dinamo Zagabria?

“La gara contro la Dinamo Zagabria secondo me sarà determinante, anche se il Milan non troverà un ambiente facile. Vincendo proprio questa, nell’ultima gara di San Siro ci sarà la possibilità di qualificarsi davanti al proprio pubblico e quindi la squadra sarà motivata. Questo sarà lo spartiacque decisivo”.

Il Milan potrà ripetersi anche a Verona come già fatto lo scorso anno?

“Sicuramente il campionato dice che il Milan sta facendo bene. L’anno scorso a Verona la squadra, nonostante stesse perdendo, è riuscita a vincere una grande partita. Penso che il Milan riconosca la difficoltà della trasferta ma è anche consapevole di aver tutte le carte in regola per vincere ancora. Questo credo sia fuori discussione”.

Qual è il suo giudizio di questi tre anni di Stefano Pioli alla guida del Milan?

“Penso che ci sia qualcosa di speciale fra Pioli e i propri giocatori. Lo si vede anche per come si impegnano durante le gare. Penso che ci sia una stima reciproca che va aldilà del calcio. C’è rispetto e grande voglia di raggiungere gli obiettivi. Pioli è stato bravissimo a creare tutto questo, sta dimostrando sul campo tutto il proprio valore di allenatore”.

Leao rinnoverà il proprio contratto con il Milan o sceglierà di andare altrove?

“Leao è uno dei migliori giocatori in circolazione. Penso che abbia piacere di restare in una squadra che gli ha dato la possibilità di diventare quello che è diventato. Credo che al Milan si trovi bene e non abbia nessun problema. Del suo futuro deciderà con calma e serenità ma credo che non ci sia mai stato un qualcosa che possa portarlo ad andare da un’altra parte. Spero per i milanisti che riesca a restare tanti anni al Milan”.

Origi ancora non ha dimostrato il proprio valore al Milan, lei è ancora fiducioso sulle sue potenzialità?

“A Liverpool tutti erano innamorati di Origi e non se ne sarebbero mai privati. Ha delle qualità indiscusse che purtroppo non sono emerse in questo inizio di stagione anche per qualche problema fisico. È un po’ difficile inserirlo al momento giusto in questa squadra già collaudata ma spero che piano piano riesca ad ambientarsi. Penso che sia solo una questione di tempo, prima o poi riuscirà a far vedere anche a Milano quello che ha fatto a Liverpool”.

Qual è la sua opinione su Olivier Giroud?

“Penso che Giroud stia dimostrando di essere un vero professionista. Mette sempre impegno e dedizione in ogni partita. Per quello che ha già fatto potrebbe tirare già il freno ma lui non lo fa. Questo è il segno di una grande professionalità che solo i campioni hanno. È uno di quei giocatori che nei momenti difficoltà ti dà sempre l’appoggio giusto. Per quello che sta facendo vedere penso che per il Milan sarà ancora difficile privarsi di lui”.