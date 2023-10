esclusiva mn - Nicolodi: "Dortmund nella sua peggior fase storica. Nessuno può reggere il livello di Leao"

In merito all’imminente sfida Champions del Milan al cospetto del Borussia Dortmund, la redazione di MilanNews.it raggiunto telefonicamente in esclusiva Pietro Nicolodi, telecronista Sky Sport.

Che tipo di Borussia Dortmund attenderà il Milan?

“Il Milan affronterà un Borussia Dortmund nella sua peggior fase storica, se si considerano gli ultimi dieci anni”.

Reduce, in ogni caso, da una vittoria 3-1 contro l’Hoffenheim…

“Però è un Dortmund passivo, fragile, costantemente in balia dell’avversario, irriconoscibile rispetto a tante versioni precedenti degli anni passati. Io ho una mia teoria sui motivi…”.

Prego.

“Io penso che Bellingham facesse nettamente la differenza in casa Dortmund. Al Real Madrid è qualcosa di favoloso e nessuno si aspettava il contrario. A mio avviso, non sono riusciti a metabolizzarne in alcun modo la perdita, così come le modalità con cui non hanno vinto il titolo la scorsa stagione. Il contraccolpo psicologico è stato, ed è tutt’ora, palese”.

Sotto quali aspetti il Dortmund potrebbe insidiare il Milan?

“Non saprei, il calcio è uno sport estremamente strano. Magari mercoledì, davanti a 80mila persone, il Dortmund si risveglia e batte il Milan. Ma non credo che accadrà.”.

E i rossoneri? Quali difetti hanno, a tuo giudizio?

“Io ho seguito interamente soltanto il derby, poi qualcos’altro sommariamente. Dare un giudizio globale mi è complicato. Se tralasciamo la stracittadina, il resto è stato più che sufficiente, direi! O no?”.

Il giocatore chiave, tecnicamente e tatticamente, in una sfida come quella al Dortmund in Champions?

“Fronte Milan, mi aspetto un Pioli che la prepari tutta sul cercare di capitalizzare il più possibile la velocità di Rafa Leao: nessuno, nel Dortmund, può reggere il suo livello”.