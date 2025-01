esclusiva mn Ordine: "Milan, Rashford occasione da cogliere. Serve un rinforzo anche a centrocampo"

Per commentare l'attualità rossonera ed in particolare le ultime voci sul mercato del Milan, la redazione di Milannews.it ha intervistato in esclusiva Franco Ordine, giornalista de Il Giornale che da anni segue da vicino le vicende del Diavolo. Ecco le sue parole:

Il nome caldo è quello di Rashford. Qualcuno dice che non è il giocatore che servirebbe al Milan...

"Faccio una premessa: nel mercato di gennaio non si possono fare i ragionamenti su quello che servirebbe. Non si può scegliere da una lista di 150 giocatori, hai solo delle opportunità particolari da cogliere. Nel 2011, c'è Cassano che rompe con la Sampdoria e il Milan lo va a prendere. Rashford è la stessa cosa. E' uno che, provenendo dalla Premier League, può essere un valore aggiunto per i gol che ha in canna e soprattutto per la sua velocità".

Rashford è molto duttile e può ricoprire più ruolo in attacco...

"Assolutamente. Secondo me sarebbe un grande colpo di livello anche per il calcio italiano in generale".

Molti tifosi chiedono anche un nuovo centrocampista...

"Loftus-Cheek ha avuto una ricaduta. Bennacer è stato fuori a lungo. Secondo me a centrocampo serve un rinforzo. Poi che sia di primissimo piano come Rashford o di secondo piano non lo so, quello dipenderà dalle occasioni, ma sicuramente serve un innesto in mezzo al campo".

I rinforzi di gennaio servono per rimediare ad alcuni errori estivi?

"Più che errori estivi, secondo me, per rimediare al completamento del mercato estivo e alle esigenze attuali perchè nessuno poteva sapere il rendimento realizzativo di Morata o il contributo di Chukwueze e di Abraham".

Conceiçao ha detto che il Milan non può avere la pancia piena dopo la vittoria della Supercoppa Italiana. Questa è la mentalità giusta?

"Sì, è una giusta riflessione. Va ricordato che dopo Madrid ci fu il 3-3 di Cagliari. Il peccato originale di quella squadra era che sceglieva un po' le partite da giocare. Con questo allenatore e in questo momento non credo che se lo possa più permettere".

Intervista di Antonio Vitiello