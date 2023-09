esclusiva mn - Paal (QPR): "Reijnders è molto forte, può giocare ovunque. Non sono sorpreso che sia andato al Milan"

"Tijjani Reijnders? Ci ho giocato contro, è forte", ha raccontato Kenneth Paal in esclusiva alla redazione di Milannews.it. Il terzino sinistro del Queens Park Rangers, che milita attualmente nella Championship inglese, in passato ha giocato nel PSV Eindhoven e nel PEC Zwolle, l'ex squadra del centrocampista rossonero.

Tijjani Reijnders ne ha fatta di strada dai suoi umili inizi nel PEC Zwolle e non sempre fu titolare prima della sua grande ascesa lo scorso anno all'Alkmaar. Però in tre anni è passato dal prestito al Waalwijk alla Champions League con i rossoneri martedì sera. Ti aspettavi questa crescita?

"Non abbiamo mai giocato insieme allo Zwolle ma siamo stati avversari e devo dire che è un giocatore molto forte. Ha alle spalle 2-3 ottime stagioni con l'AZ Alkmaar prima del grande salto verso un grande club come il Milan. In Italia sta facendo bene. I bravi giocatori olandesi io li conosco e possono giocare ovunque, in ogni campionato e Tijjani è uno di questi. Non sono affatto sorpreso che sia andato al Milan e spero che continui su questa strada".

Il tuo paese ha sempre prodotto grandi campioni dal punto di vista della tecnica. Da Van Basten a Cruijff, passando per Sneijder, Robben e tanti altri hanno fatto la storia. Tijjani ha dimostrato di essere molto bravo nel palleggio, tra le linee e negli inserimenti. Ma ha anche la tecnica tipica "olandese"?

"In Olanda ci sono tanti giocatori tecnici. Nel mio paese la tecnica viene sviluppata sin dalle giovanili e questo aiuterà molto Reijnders in Italia e gli altri miei connazionali sparsi in tutti i grandi campionati. Poi la sua fisicità e qualità da box-to-box lo aiuteranno ancora di più. Queste sue caratteristiche faranno la fortuna di Tijjani e del suo club. Sono sempre fiero dei miei Dutch boys".

Ha finalmente debuttato in nazionale contro la Grecia l'8 settembre scorso. Potrà anche diventare un titolare degli Oranje secondo te?

"Penso di sì perché ha un grande potenziale. Al Milan così come in nazionale c'è tanta concorrenza a centrocampo ma lui è un ottimo giocatore. Vediamo quello che riuscirà a fare in futuro".

Qual è la tua squadra preferita in Italia?

"È sempre stato il Milan. In passato guardavo sempre il Milan, è la squadra che sceglievo sempre anche a FIFA. Non sono mai stato a vedere una partita ma mi piacciono i colori della maglia e sarebbe un sogno giocarci un giorno. Il Milan è uno dei più grandi club della storia del calcio. È un obiettivo, sì".