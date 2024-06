esclusiva mn Pulisic-show, Broggini (Mola TV): "Con gli USA è 7 e 10. Fonseca lo consideri trequartista centrale"

All'esordio contro la Bolivia, è stato Pulisic-show. Capitan America ha segnato un gol capolavoro dopo 3 minuti e servito l'assist per il raddoppio di Balogun. Gli Stati Uniti sognano grazie a lui e il Milan ammira da lontano le sue prodezze. Ai microfoni di MilanNews.it è intervenuto il collega Giuseppe Broggini di Mola TV, che trasmette 23 delle 32 partite del torneo. E ci fa una panoramica anche in chiave mercato delle stelle di questa edizione:

Giuseppe, Pulisic-show all'esordio contro la Bolivia: un gran gol e un assist

"Fisicamente sta benissimo ed è un punto da sottolineare. È arrivato a questa Copa América in gran spolvero".

Contro la Bolivia lo abbiamo visto partire da sinistra, a differenza di ciò he si vede al Milan

"L'ho visto molto bene, del resto è abituato a farlo con la nazionale degli Stati Uniti: parte da sinistra per poi accentrarsi. Ma fa anche il trequartista che parte dal centro e inventa. Gioca molto in mezzo al campo, direi che è un 10 nel vero senso della parola, perché tutto passa da lui ed è la stella più brillante Il capitano tecnico e carismatico nonché l'uomo chiamato a trascinare gli Stati Uniti verso traguardi importanti".

In definitiva negli USA è il vero leader della squadra

"Lo si vede da come lo cercano e dal fatto che le occasioni importanti passano da lui. Non a caso il suo soprannome è Capitan America. Contro la Bolivia non lo prendevi mai e ora sono curioso di vederlo in test più importanti. Ma credo che questi Stati Uniti con questo Pulisic possano andare lontano, non dico vincere la Copa América ma penso che faranno un grande torneo".

Pioli lo ha sperimentato nel finale di stagione come trequartista centrale. Credi che sia uno scenario ripetibile con Fonseca?

"Già mi aspettavo con Pioli che giocasse più spesso da trequartista, facendo un po' quello che faceva Brahim Diaz. Mi aspettavo insomma un giocatore più tecnico di Loftus-Cheek. Con Fonseca lo vedrei molto bene in mezzo al campo. Pulisic preferisce partire da sinistra ma essendoci Leao è difficile vederlo in quella posizione, perché ha la capacità di giocare tra le linee che è molto importante".

Contro la Bolivia ha giocato un tempo anche Musah. Il centrocampista ha scaldato meno il cuore dei tifosi del Milan. Come lo valuti?

Credo che il suo limite sia stato il non aver trovato continuità d'impiego e l'aver fatto tanti ruoli. Quando ha giocato lo ha fatto per sopperire a delle mancanze. Credo che sia più una mezzala che un mediano, non è riuscito a trovarsi bene il suo ruolo e non so dove potrebbe collocarlo Fonseca. Personalmente è un giocatore che a me piace ed è tecnicamente valido. Poi, la stagione del Milan è stata complessa e non mi sembra il caso di puntare il dito su Musah".

Consigli per gli acquisti da questa Copa América?

"In difesa dico il Cuti Romero, anche se credo sia fuori mercato e che il Tottenham non se ne priverà, ma all'esordio non ha fatto passare niente e ha avuto una crescita incredibile. A centrocampo mi fa impazzire l'uruguayano Nicolas De la Cruz. Penso che sarebbe una grande mossa prendere lui per la trequarti. E davanti dico Santiago Gimenez, perché dopo tanti anni e con tutto il rispetto per Ollivier Giroud il Milan abbia bisogno di una punta che segni molti gol. E Gimenez oltre a segnare a raffica sa giocare in profondità. sa giocare spalle alla porta e ha un sinistro pazzesco".