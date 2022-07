ESCLUSIVA MN - Scoggins (The Sun): "Tanganga è un difensore molto forte. Il prestito l'opzione ideale"

Fonte: Intervista di Alessandro Schiavone

Dean Scoggins, giornalista ed editore del tabloid inglese The Sun ha risposto ai microfoni di MilanNews.it per parlare del difensore inglese del Tottenham Japhet Tanganga, obiettivo rossonero per rinforzare la difesa orfana di Alessio Romagnoli.

Dean Scoggins, come giudichi il centrale del Tottenham Japhet Tanganga? Quali sono suoi punti di forza e dove deve migliorare?

"Japhet è un difensore molto forte. Fisicamente è un vero atleta, molto veloce. Tra i suoi punti di forza c’è la caparbietà di giocare d’anticipo sull’attaccante avversario. Grazie alla sua potenza ha spesso la meglio sui difensori avversari quando va in avanti. Però a volte ha questa tendenza di effettuare dei tackle in scivolata invece di rimanere in piedi. Sta crescendo sotto questo punto di vista e in Italia potrebbe anche migliorare in fase di possesso quando ha la palla. Il suo problema semmai sono i tanti infortuni".

Lui e Tomori potrebbero completarsi?

"Japhet e Tomori hanno in comune atletismo e velocità. Insieme formerebbero una grande coppia, con Japhet che è forte nell’uno contro uno e quando va in marcatura sull’uomo. Mentre Tomori potrebbe rimanere dietro a coprire gli spazi in campo aperto…".

Ma se Antonio Conte lo lascia andare senza rimpianti, un motivo ci sarà?

"Ripeto, il motivo per cui non è riuscito a ritagliarsi un ruolo importante nel Tottenham è dovuto ai tanti infortuni. Sotto la guida di Mourinho aveva fatto grandi prestazioni, anche all'inizio con Nuno Espirito Santo e Conte. Poi gli infortuni hanno frenato la sua crescita. Japhet è stato impiegato anche come terzino destro e non è detto che Conte non voglia provarlo a destra in una difesa a tre. In questo momento sia lui che Davinson Sanchez sono le riserve dell’ex Atalanta Romero".

Ma il presidente Daniel Levy, che voi chiamate uno "shrewd negotiator", ovvero un negoziatore astuto, davvero lo lascerà andare in prestito senza obbligo di riscatto come vorrebbe il Milan? Come dimostrato con Kane, l’ultima parola spetta sempre a Levy…

"Io credo che il prestito sarebbe l’opzione ideale. Japhet è uno Spurs-boy e se facesse bene al Milan come Tomori potrebbe sempre tornare a Londra. Se questo accadesse, il club avrebbe meno esitazioni a vendere Davinson Sanchez…".