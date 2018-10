ESCLUSIVA MN - Serena: "Mi aspetto un Milan che comandi il gioco. L'Inter farà gabbia su Suso e Higuain. Su Abate-Calabria dico..."

L’attesa è ormai finita. Questa sera il Milan scenderà in campo contro l’Inter per il primo derby stagionale. Per parlare della stracittadina, la redazione di MilanNews.it ha intervistato Aldo Serena.

Che derby si aspetta? Una partita in cui il Milan cercherà di controllare il gioco mentre l’Inter punterà sulle ripartenze o si aspetta un atteggiamento maggiormente attendista? “Io mi aspetto un Inter solida, che cercherà di non far arrivare i palloni a Suso e cercherà di fare una gabbia molto intensa su Higuain. Sono i due giocatori che prevalentemente incidono sui risultati. Poi ci sono gli inserimenti di Kessie e Bonaventura. Mi aspetto, poi, un Milan che sulla scorta delle partite dell’ultimo periodo cercherà di comandare il gioco ma sulla scorta anche del fatto che spesso subisce gol, quasi in ogni partita, dovrà avere un equilibrio maggiore, anche quando offende. In modo da non lasciare la possibilità all’Inter di ripartire velocemente, soprattutto con gli esterni, dove i nerazzurri ribaltano spesso l’azione con rapidità”

Secondo lei, quindi, il Milan dovrà fare attenzione non solo a Icardi nell’Inter? “Si, secondo me i rossoneri dovranno fare molta attenzione agli esterni dove si sviluppa il gioco nerazzurro e dove possono partire palloni per Icardi al centro. È lo sviluppo di gioco dell’Inter che, non essendo veloce, può dare la possibilità ai centrocampisti del Milan di riallinearsi, quindi, il ripartire in velocità lo fa sugli esterni. Poi, il Milan deve stare attento sui calci piazzati. L’Inter ha giocatori molto alti, molto forti fisicamente. In questo, invece, i rossoneri devono lavorare molto perché hanno fatto pochissimi gol da palla inattiva. Sotto questo profilo, il Milan deve migliorare molto”

Per quanto sia difficile fare un pronostico, che risultato si aspetta? “Nei derby quando si gioca in casa e si ha lo stadio quasi interamente dalla propria parte, si ha una carica superiore. Però, a volte è capitato anche il contrario. L’Inter ha una rosa maggiormente qualitativa e Spalletti ha variabili di gioco che mancano a Gattuso. Quindi, credo che i favori del pronostico siano più a favore dell’Inter. Non per quanto riguarda il gioco espresso, perché i nerazzurri fino ad ora non hanno messo in campo tutte le proprie qualità ma sono una squadra molto concreta. Il Milan ha sprazzi di buon gioco, ad alta velocità, palla a terra, con inserimenti, però è meno solida dell’Inter. Il pronostico è leggermente a favore dell’Inter ma i pronostici nel derby lasciano il tempo che trovano”

In conclusione, Gattuso è rimasto in dubbio a lungo sullo schierare Calabria o Abate, nonostante ora la scelta sembra ricaduta sul primo. Lei chi schiererebbe? “La premessa è che l’allenatore, non solo nei numeri assoluti, fa la scelta ma anche in base alle sensazioni vissute in allenamento, questo lo può solo vedere lui, chi è all’interno. Togliendo questo, nei valori assoluti, con pensieri generi, io propenderei per Abate perché ha più esperienza, ha vissuto sulla sua pelle degli errori nel derby e magari questa esperienza lo potrà rendere più attento e concentrato. Non si può però andare oltre l’ultima settimana di allenamento”