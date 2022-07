ESCLUSIVA MN - Sickenberger (BILD): "L'interesse del Milan per N'Dicka è concreto, ci sono stati contatti fra i club"

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il nome nuovo per la difesa del Milan in questo calciomercato estivo è quello di Evan N'Dicka, centrale classe '99 dell'Eintracht con il contratto in scadenza a giugno 2023. Per parlare del talentuoso difensore e dell'interesse dei rossoneri la redazione di Milannews.it ha contattato in esclusiva Urlika Sickenberger, giornalista della Bild vicina alla squadra di Francoforte.

L'interesse del Milan per N'Dicka è concreto? Ci sono già stati contatti tra i club?

"Sì, l'interesse dei rossoneri è concreto e sì, ci sono già stati dei contatti fra i due club: il Milan ha informato il Francoforte del loro interesse per il calciatore. Al momento però non è ancora partita una trattativa vera e propria".

Con il contratto in scadenza a giugno 2023, quali sono le richieste dell'Eintracht per il difensore?

"Per lasciarlo partire già quest'estate credo l'Eintracht vorrebbe una cifra superiore ai 20 milioni di euro".

Il giocatore sarebbe interessato ad un eventuale trasferimento in Serie A?

"Il Milan potrebbe essere un'opzione interessante per Evan, ma dipende anche da quanto andrà a guadagnare. Finora abbiamo sempre pensato che il suo obiettivo fosse, un giorno, andare a giocare in Inghilterra in Premier League".

Che tipo di giocatore è?

"È un ottimo difensore, forte nei duelli, dotato di grande tecnica, intelligente nel gioco, veloce. Viene coinvolto anche in attacco ed è già molto esperto a livello internazionale nonostante abbia solo 22 anni".