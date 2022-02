ESCLUSIVA MN - Silvestre: "Milan da Scudetto, può farcela. Porto nel cuore l’amicizia con Kaká…"

Il difensore argentino Matías Silvestre, oggi all’Entella (Serie C girone B) e doppio ex di Milan e Sampdoria, ha parlato della sfida di domenica a San Siro tra rossoneri e blucerchiati e di altri temi legati all’attualità. Queste le sue parole:

Silvestre, il Milan cosa le fa venire in mente?

“Più che la permanenza, il primo ricordo che mi trasmettono i rossoneri è la finale di Coppa Intercontinentale del 2007. Io giocavo con la maglia del Boca Juniors, dall’altra parte vedevo i campioni rossoneri e mi sembrava di sognare. Volevo diventare come loro, indossare un giorno quei colori e ci sono riuscito. Entrare a Milanello è stato il coronamento di un sogno”.

In rossonero rimase una sola stagione ma c’è qualcosa che si porta dentro?

“Tante cose. Anzitutto l’esordio, vincemmo 1-0 contro l’Udinese. Quello era il Milan di Massimiliano Allegri, segnò Birsa quel giorno. La ricordo come la prima partita a San Siro, tante emozioni. E poi mi porto dentro anche un’altra cosa”

Sarebbe?

“L’amicizia con Kaká. Un ragazzo meraviglioso, un campione, un pallone d’oro a trecentosessanta gradi. Trovarselo davanti è stata un’emozione incredibile. Un calciatore fantastico”.

La Sampdoria rappresenta un capitolo importante della sua carriera?

“Sono stati i quattro anni più belli che ho vissuto da giocatore. A Genova, in blucerchiato, credo di aver fatto il periodo più importante calcisticamente parlando. Tante partite, tante battaglie, i derby vinti con il Genoa, le sfide alle grandi squadre. E’ tutto impresso nella mia mente, così come una vittoria all’Olimpico con la Roma da capitano”.

Tornando a quest’anno, il Milan può competere per lo Scudetto?

“Assolutamente sì, può lottare fino all’ultima giornata per il primo posto. Ne sono convinto. Rispetto allo scorso campionato ha un anno di esperienza in più che non è poco. Nella rosa rossonera ci sono tanti giocatori forti, mister Pioli ha tante frecce al suo arco. Credo proprio che continuando su questa strada sarà una bella lotta per il tricolore”.

Domenica 13 febbraio, Milan-Sampdoria a San Siro…

“Bella gara, conosco bene mister Giampaolo e sono certo che con il suo modo di fare calcio non darà nulla per scontato”.

Può rilanciarsi la Sampdoria?

“Sì, ha tutto per rilanciarsi in classifica. Una classifica, tra l’altro, che non merita. Il Milan è fortissimo ma non deve sottovalutare la Samp”.