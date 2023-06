ESCLUSIVA MN - Venerato: "Cardinale non è uno sprovveduto, il suo obiettivo è creare valore. Ritorno di Ibra? Chi conosce bene Zlatan..."

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In merito al mercato in casa Milan, la nostra redazione ha intervistato in esclusiva Ciro Venerato, giornalista Rai Sport.

Ora che non ci sono più Maldini e Massara, qual è la linea orientativa di RedBird rispetto al mercato?

“Io penso che Cardinale sia tutto fuorché uno sprovveduto. Il suo obiettivo è creare valore, ma non per fare plusvalenza nel tempo, rivendendo i giocatori, bensì per costruire una rosa solida nel tempo. Non a caso, tutti i nomi sul tavolo - e sono tanti - sono perlopiù Under 30”.

Ti risultano rallentamenti fronte Kamada?

“Era un’operazione che avevano imbastito Maldini e Massara, ora il Milan deve solo limarla. Da quello che so, sono d’accordo su tutto. C’è solo da perfezionare qualche dettaglio a livello di commissioni”.

Altri prospetti su cui sta lavorando il Milan?

“A me piace parlare di questioni reali. Per esempio, so che Loftus-Cheeck è stata una trattativa reale, ma si è - al momento - fermata per il costo del cartellino ingente richiesto dal Chelsea. Per il resto, un club come il Milan ha sempre un piano dalla “a” fino alla “z” e nulla di quello che avviene è fatto per caso”.

Quali obiettivi riguarderanno i rossoneri la prossima stagione?

“Secondo me il Milan punterà al massimo in campionato, ossia allo scudetto. Le avversarie? Il Napoli, ma ci metto anche Inter, Roma e Lazio. In questi anni il Milan - insieme a Lazio e Napoli - hanno portato un’innovazione nel calcio: si può lottare per traguardi importanti, anche con un progetto sul lungo termine. Metti trofei in bacheca e - nel frattempo - crei valore interno. Non è più l’epoca in cui i ricavi provengono solo ed esclusivamente dal vendere i calciatori più forti che possiedi”.

Conosci personalmente Ibra: ti risultano contatti con il Milan?

“L’ho conosciuto nel lontano 2004 e non ebbi poi dubbi nel tempo: Ibra può fare tutto, a parte l’attaccante, soltanto per ragioni anagrafiche. Sicuramente a Cardinale è paventata l’idea di puntare su di lui, ma non come figurina. Chi conosce Ibra - e Cardinale sa chi è - sa bene che, in qualsiasi cosa lo si voglia coinvolgere, deve poter incidere da protagonista”.