live mn Primavera, Torino-Milan (2-1): disastro Milan, Play Off quasi sfumati

Delusione incredibile per il Milan Primavera che spreca un'occasione ghiottissima per superare il Verona in classifica e agganciare la zona Play Off. Manca ancora una partita da giocare ma ormai il destino dei rossoneri dipende tutto dagli scaligeri. Il Torino vince 2-1 dopo una partita strana, in cui i rossoneri hanno attaccato per tutto il primo tempo ma hanno vanificato tutto con i cinque minuti folli di inizio ripresa.

95' Termina il match.

93' Ammonito Nissen.

90' Quattro minuti di recupero.

88' Ammonito Scotti per proteste.

85' Lontani prova ad entrare in area palla al piede ma si perde in qualche dribbling di troppo e non tira quando ne aveva occasione. Milan un minimo rinfrancato dal gol.

82' GOL DEL MILAN, BONOMI! Il numero 30 non sbaglia, il direttore di gara tira un sospiro di sollievo dopo il grave errore di valutazione di qualche istante fa.

80' Rigore per il Milan, ma l'arbitro fischia un secondo prima che la palla finisse in porta. Errore monumentale del direttore di gara che non ha lasciato il vantaggio. Fischio affrettato, non vorremmo essere nei suoi panni se il Milan non dovesse segnare il penalty.

78' Cross di Magni dalla destra, il colpo di testa di Hodzic non trova la porta.

75' Cambio per il Milan. Esce Perrucci ed entra Lontani.

73' Fase della partita in cui non sta succedendo nulla. Il Torino ha grande interesse nel tenere i ritmi così bassi, Milan senza personalità.

69' Il Torino gestisce con serenità mentre continua ad attaccare. Milan in confusione e senza mordente.

65' Il Milan prova a farsi vedere nuovamente in avanti, i tentativi dei rossoneri però sono senza troppe pretese.

63' Il Torino prova addirittura a segnare da centrocampo: palla fuori.

56' Come prevedibile nessuna reazione del Milan: i due gol presi in rapida successione hanno steso la squadra di Guidi.

53' Prova a scuotersi il Milan ma c'è tanto nervosismo. Non può essere altrimenti vista la grande occasione che sta scivolando via dalle mani alla squadra. Nervosissimo Liberali.

52' Cambi per il Milan: dentro Nissen e Scotti, fuori Tartaglia e Comotto.

51' Ingresso shock del Milan Primavera in questo secondo tempo. I granata non hanno più niente da dire in questo campionato, il Milan invece si gioca la vita. Non vincere oggi sarebbe una mazzata incredibile.

50' Gol del Torino, Gabellini non sbaglia il calcio di rigore. Spiazzato Pittarella, 2-0. E ora è dura veramente.

48' Rigore per il Torino. Fallo di Sala su Gabellini in area, non ha dubbi il direttore di gara. Rossoneri totalmente fuori fase dopo un bel primo tempo.

47' Gol del Torino. Dalla Vecchia, tutto solo in area, insacca di testa. Milan preso di sorpresa dal cross di Gabellini da sinistra. 1-0.

46' Comincia la ripresa, non ci sono stati cambi all'intervallo. Primo possesso del secondo tempo per il Torino.

Primi quarantacinque minuti che hanno visto in campo un solo protagonista: Plaja. Il portiere granata ha tenuto a galla il Torino con tanti interventi decisivi. Al Milan è mancata l'ultima stoccata, ma la squadra di Guidi ha creato tanto e avrebbe meritato il vantaggio.

46' Fine primo tempo.

45' Un minuto di recupero.

43' Cosa ha sbagliato Hodzic! Azione personale strepitosa di Comotto in area di rigore, cross in mezzo per Hodzic che tira altissimo un rigore in movimento. Milan ancora vicino al gol.

39' Ammonito Djalo per un intervento in ritardo ai danni di Sala.

37' Il Milan continua a spingere ma in questo finale di primo tempo fatica a trovare gli spazi giusti, si chiude bene il Torino.

32' Ci prova Liberali dal limite dopo un passaggio a rimorchio di Bonomi: murato.

29' Rossoneri più volte vicini al gol, ottimi interventi del portiere granata che tengono ancora a galla il Torino.

28' A terra Mattia Liberali, c'è bisogno dell'intervento dello staff medico rossonero.

27' Giocatona di Bonomi che con un dribbling si libera di due avversari ed entra in area dalla sinistra. Il numero 30 poi lascia partire un destro fortissimo che Plaja devia fuori. Ancora protagonista il portiere dei granata.

25' Erroraccio di Pittarella che regala palla a Gabellini in area, chiude molto bene la difesa rossonera.

24' Tiro improvviso di Gabellini dal limite, palla alta.

21' Magni vicino al gol! Ottimo dribbling del terzino che rientra sul sinistro e lascia partire un gran tiro a giro: Plaja si supera e devia in angolo con un gran intervento.

18' Su punizione ci prova Bonomi sul palo del portiere, salva Zaia quasi sulla linea!

17' Calcio di punizione da ottima posizione per il Milan per un fallo su Perrucci.

16' Cross di Tartaglia dalla sinistra, palla che attraversa tutta l'area di porta ma non trova nessuno pronto a buttarla dentro.

15' Milan Primavera che ora tenta di prendere in mano le redini del match con un possesso palla prolungato sulla trequarti avversaria.

12' Comotto imbuca bene per Perrucci, Plaja in uscita è nuovamente decisivo.

7' Tanti duelli fisici a centrocampo, partita vera e tosta.

5' Ci prova Sala in area di rigore da posizione defilata: la conclusione del centrocampista è respinta in modo efficace da Plaja.

4' Tra le due squadre è il Milan a giocarsi qualcosa. Torino sceso in campo, giustamente, comunque con il giusto piglio.

2' Subito Milan pericoloso. Sgroppata di Magni sulla corsia di destra, cross dal fondo e Bonomi di testa non riesce a schiacciare in porta: Plaja blocca senza problemi il tiro.

1' Si parte! Primo possesso per il Milan Primavera.

- Ingresso in campo delle due squadre: classica maglia granata per il Torino, divisa bianca da trasferta per il Milan Primavera.

Amiche e amici di MilanNews.it, oggi il Milan Primavera si gioca una fetta importante delle possibilità di approdare ai Play Off al termine della regular season. Dopo l’ottimo successo per 4-0 contro l’Udinese nell’ultima partita, arrivati alla penultima giornata di campionato i ragazzi di mister Guidi oggi vanno in trasferta sul campo del Torino: vincendo i rossoneri supererebbero il Verona sesto in classifica e tornerebbero quindi in sesta posizione, l’ultima valida per i Play Off. Assente Bakoune, che si opererà per il problema alla spalla e torna Maxi Ibrahimovic dopo i problemi muscolari dell’ultimo periodo. Scotti, Magni, Dutu, Pittarella e Paloschi sono arrivati in ritiro con la squadra ieri sera, dopo essere partiti alle 22:30 da Solbiate Arno al termine del Play Out d’andata del Milan Futuro contro la SPAL, vinto 1-0 dai rossoneri. Rimanete con noi ed il nostro live testuale per seguire tutte le emozioni del match!

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI TORINO-MILAN PRIMAVERA

TORINO: Plaja, Mullen, Dalla Vecchia, Gabellini, Olsson, Sow, Zaja, Acar, Sabone, Djalo, Mangiameli. A disp.: Sivieri, Desole, Rossi, Politakis, Ferraris, Yesin, Da Costa, Fiore, Kirilov, Franzoni, Dimitri. All. Christian Fioratti

MILAN (4-3-3): Pittarella; Magni, Paloschi, Dutu, Tartaglia; Sala, Hozdic, Comotto; Liberali, Perrucci, Bonomi. A disp.: Colzani, Nissen, Mancioppi, Ibrahimovic, Parmiggiani, Lontani, Ossola, Perera, Colombo, Asanji, Scotti. All. Federico Guidi