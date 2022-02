ESCLUSIVA MN - Vierchwood: “Milan, il ko dell’Inter alimenta i rimpianti. I campionati si vincono con le piccole"

L’ex difensore del Milan Pietro Vierchwood ha risposto ai microfoni di MilanNews.it per parlare della stretta attualità rossonera.

Vierchwood, mentalmente la sconfitta dell’Inter con il Sassuolo rigenera un Milan ferito dopo Salerno?

“Secondo me, invece, fa accrescere ancor di più i rimpianti. La Salernitana fino a questo momento ha subito tantissimi gol, ha concesso tantissimo e non si possono lasciare questi punti per strada. Ci sono stati tanti errori, anche da parte di alcuni giocatori che solitamente sbagliano poco come Tomori ad esempio”.

Sono due punti che potranno pesare nel corso del campionato?

“Spero per il Milan di no ma i campionati si vincono contro le piccole. I rossoneri hanno lasciato tantissimi punti per strada contro le ultime della classe. Allo stesso tempo un’occasione del genere di migliorare la classifica era già stata sprecata con lo Spezia. Bisogna crescere sotto quest’aspetto”

All’Arechi le responsabilità si possono attribuire anche alle prestazioni di alcuni singoli in controtendenza con le ultime uscite?

“Ho letto tante critiche alla prestazione di Maignan e di altri ma io penso che il discorso debba avere natura complessiva. Quando si affrontano certe partite, perché in Serie A non puoi dare nulla per scontato, serve un approccio diverse. Lo spirito di squadra deve essere quello di una formazione affamata a prescindere dai singoli”.

Con l’Udinese a questo punto diventa un banco di prova interessante sia per la classifica sia per l’aspetto mentale

“Non ci sono tanti discorsi da fare. A San Siro, contro l’Udinese, il Milan deve vincere. Non sarà una partita comoda ma con la concentrazione giusta credo che i tre punti siano alla portata. Il voler vincere parte soprattutto dalla testa”.

L’input settimanale deve arrivare dall’allenatore o dagli stessi giocatori?

“Intanto deve arrivare durante la settimana e non prima della stessa partita perché potrebbe non bastare. Mister Pioli dovrà essere bravo a tenere tutti sulla corda per evitare di lasciare altri punti per strada. Quando una grande squadra affronta le ultime della classe deve approcciare nel modo giusto altrimenti rischiano di uscire difficoltà non ponderate in partenza”.

Intervista di Peppe Gallozzi