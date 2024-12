esclusiva mn Zdravkovic (soccersportal.rs): "In Serbia non si avverte più la grandezza del Milan"

Milan-Stella Rossa rievoca le più belle cavalcate in Champions League: nel 1988 e nel 2006 i rossoneri trovarono i serbi, eliminandoli non senza fatica (e nell'88 grazie a una nebbia provvidenziale) arrivando infine a sollevare la coppa dalle grandi orecchie. Altri tempi, altre squadre. Cosa dobbiamo aspettarci pertanto? Per conoscere meglio gli avversari del Diavolo, la redazione di MilanNews.it ne ha parlato in esclusiva col collega Milan Zdravkovic, di soccersportal.rs.

In che stato di salute si presenta la Stella Rossa alla partita contro il Milan?

"La Stella Rossa arriva a Milano con grande entusiasmo dopo la vittoria per 5-1 contro lo Stoccarda. Hanno recuperato il centrocampista Mirko Ivanic e il terzino destro Ognjen Mimovic dopo gli infortuni e hanno subito dimostrato quanto siano importanti per la squadra con buone prestazioni".

Ci racconti lo stile di gioco della squadra?

"Vladan Milojevic gioca col 4-2-3-1. È un allenatore pragmatico che non bada all'impressione generale. Gli piace uno stile di gioco difensivo e a rimetterci è la bellezza del gioco, in nome del risultato. Per lui è molto semplice: la cosa che conta è portare a casa i punti".

Quali sono i giocatori da seguire con maggiore attenzione?

"Dico il trequartista Mirko Ivanic. È rimasto fuori per due mesi a causa di un infortunio e ha segnato un gol contro lo Stoccarda non appena è entrato in campo. E a proposito, in prestito proprio dai tedeschi da tenere d'occhio l'ala destra Silas, in gol nelle ultime due partite di Champions. Per il futuro merita attenzione Andrija Maksimovic: ha 17 anni, gioca come trequartista ed è considerato un wonderkid".

Il punto debole dello Stella Rossa

"Una difesa che commette ripetutamente errori. E lo si è visto contro Monaco, Inter e Barcellona. Solo lo Stoccarda non ne ha approfittato".

Lo Stella Rossa ha ottenuto fin qui tre punti

"Percorso pessimo nelle prime quattro partite, ma la vittoria contro lo Stoccarda per 5-1 ha ridato l'entusiasmo che darà lo spirito giusto per affrontare il Milan".

Che partita ti aspetti?

"Lo Stella Rossa ha bisogno di almeno un punto per sperare nei playoff e dato che nel Milan ho notato molti problemi col nuovo allenatore mi aspetto una partita interessante".

Qual è la percezione che si ha in Serbia del Milan?

"Quella del gigante che è caduto. Il Milan è molto popolare in Serbia ma le persone non ne percepiscono più la grandezza".

Rade Krunić è l'ex della serata. Come sta andando questa esperienza allo Stella Rossa?

"Sta migliorando dopo un inizio difficile. È stato uno dei migliori giocatori contro lo Stoccarda e ha anche segnato un gol".