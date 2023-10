FOCUS MN - Chi è Assan Ouédraogo, il classe 2006 dello Schalke che piace al Milan

Il Milan sembra aver messo gli occhi su Assan Ouédraogo, centrocampista giovanissimo dello Schalke 04, squadra che agli scout rossoneri capitanati da Moncada sembra piacere particolarmente. I rossoneri infatti hanno già pescato dai tedeschi, poco più di un anno fa, e la pesca ha dato i suoi frutti: Malick Thiaw, acquistato per poco più di 7 milioni, ora ne vale circa 30 ed è diventato titolare. Andiamo alla scoperta del nuovo nome scritto sul taccuino di Geoffrey Moncada.

TITOLARE - Prima di indicarne le caratteristiche, partiamo da un dato interessante: nelle formazioni dello Schalke, dall'inizio dell'anno, il nome di Ouédraogo compare per ben 6 volte dall'inizio, cui si aggiungono altre 3 da subentrato: 9 presenze su 9 partite in Zweite Bundesliga. Pochi dubbi, il classe 2006 (ha solo 17 anni!) è nel giro dei titolari. Non semplice che un ragazzo così giovane riesca ad entrare stabilmente in formazione: il Milan sarà sicuramente contento dell'esperienza che Ouédraogo sta già mettendo da parte, nell'ottica societaria di prendere dei giovani giocatori che siano il più pronti possibile.

FISICITÀ E OTTIMI NUMERI - Passiamo ora ai numeri e alle caratteristiche: come detto, Ouédraogo ha disputato tutte e 9 le partite di campionato finora, mettendo da parte 476 minuti di gioco. Inoltre, con il gol segnato contro l'Amburgo, partita persa 5-3, ha timbrato il cartellino diventando il più giovane marcatore della storia dello Schalke 04 a 17 anni ed 80 giorni, battendo così il precedente record di Julian Draxler. Il vizio del gol sembra averlo sempre avuto: nell'U17 ha messo a segno 9 gol e 12 assist in 23 partite, con l'U19 7 reti e 2 assist in 13 match. Il tutto giocando davanti alla difesa e, occasionalmente, trequartista. Ora le caratteristiche: 17 anni sì, ma un'imponente statura di 191cm rende Ouédraogo straripante a livello fisico. È forte palla al piede, specialmente in conduzione, ed è abile nell'avviare l'azione.

QUANTO COSTA? - Perché alla fine la domanda è questa. Abbiamo parlato un gran bene di Ouédraogo, e come il Milan tanti club europei l'hanno notato: si parla di Bayern Monaco, Leverkusen e Lipsia in Germania, ma anche Everton, il Liverpool di Kloop e il Brighton di De Zerbi in Premier League. Il Milan sembra essere al lavoro per stabilire un contatto già in questi giorni: il classe 2006 ha una clausola di 20 milioni che si attiverà a Giugno 2024 e tante pretendenti, ecco perché serve che Moncada agisca d'anticipo.