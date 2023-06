FOCUS MN - Marcus Thuram tra Milan e PSG: un'occasione importante (a zero) per i rossoneri

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Abbiamo deciso di mollare la presa per Marcus Thuram", queste la parole di Roland Virkus, direttore sportivo del Borussia Monchengladbach, durante il mese di febbraio, anticipando così l'addio a zero a fine stagione dell'attaccante francese: "Dobbiamo accettarlo, ci sono club ancora più grandi dove Marcus potrebbe andare. Il fatto che i giocatori ci lasceranno senza guadagnarci non è una situazione positiva e non posso nemmeno addolcire la pillola più di tanto". Thuram al Borussia Monchengladbach ha trovato la consacrazione nel calcio dei grandi ed è pronto per una nuova avventura in club che hanno sicuramente obiettivi più ambiti rispetto a quelli che ogni inizio stagione si fissa il 'Gladbach.

I media francesi, negli ultimi giorni, hanno raccontato di avvicinamento del Milan verso Marcus Thuram: il giocatore piace molto al PSG, che in questa finestra di mercato, che inizierà tra venti giorni, ha già perso Messi e si ritroverà ad affrontare anche le situazioni legate a Mbappe e Neymar, delusi dopo la stagione fallimentare dei parigini. I rossoneri hanno espresso il loro gradimento verso il giocatore, che andrà via a parametro zero, che sarebbe indubbiamente un titolare nell'attacco di mister Stefano Pioli. Con il ritiro di Ibrahimovic e il futuro ancora incerto di Ante Rebic e Divock Origi, il Milan ha bisogno di una punta che possa alternarsi con il 37enne Giroud. Marcus, dunque, potrebbe essere un'occasione importante anche per ringiovanire un reparto offensivo composto da veterani.

Che occasione...

Oltre ad una questione anagrafica, se ne può anche anche una questione tecnico-tattica: un ipotetico arrivo di Thuram porterebbe a Mister Pioli caratteristiche diverse rispetto ai giocatori che ha a disposizione e che ogni giorno vede a Milanello. Marcus vanta 192 cm di altezza, oltre ad un fisico ben piazzato. Non manca di certo l’esplosività, che, aggiunta ad una grande strapotere fisico, aiuterebbe i rossoneri a sbloccare anche quelle partite dove le difese sono più chiuse e compatte, utilizzando sia le caratteristiche tecniche e fisiche del giocatore.