Fonseca e l'importanza del terzino nel suo gioco: torna di moda il nome di Emerson Royal

Dopo un periodo di stallo totale il Milan sarebbe tornato a trattare con il Tottenham per Emerson Royal, da sempre il primo candidato per andare a rinforzare e completare la fascia destra del Diavolo in vista della prossima stagione. Nel gioco che ha in mente di proporre Paulo Fonseca entrambi i terzini hanno un ruolo ed un'importanza specifica da non sottovalutare, in quanto darebbero equilibrio ad entrambe le manovre della squadra. Per il momento il portoghese può contare sull'imprescindibile Theo Hernandez ed il capitano Davide Calabria, ma il neo allenatore del Milan avrebbe chiesto un altro giocatore sul quale poter contare in quel ruolo, che per caratteristiche (e costi) dovrebbe per l'appunto rispondere al nome di Emerson Royal.

FONSECA VUOLE UN TERZINO, IL MILAN INSISTE PER ROYAL - Nel corso di questo primo mese di calciomercato si è parlato di Matty Cash e Tiago Santos, ma il preferito del Milan, e di Fonseca, per andare a rinforzare la fascia destra è sempre stato Emerson Royal, giocatore per il quale la dirigenza rossonera sarebbe fra le altre cose in contatto con il Tottenham già da tempo, nonostante nelle ultime settimane ci sia stato del gelo. Questo ha seriamente portato a credere che questa pista per il Diavolo fosse addirittura arenata, ma su questi lidi nelle scorse ore si è invece parlato di un ritorno di fiamma che potrebbe dare i suoi frutti (CLICCA QUI). Emerson Royal è infatti sempre più vicino al Milan, che sembrerebbe essersi deciso ad accontentare le richieste degli Spurs, o quantomeno avvicinarsi, e del giocatore, che starebbe da tempo spingendo insieme al suo entourage per vestire rossonero per rilanciarsi dopo l'ultima, non fortunata, stagione in Premier League, dove ha collezionato 22 presenze, di cui solo la metà da titolare.

EMERSON ROYAL ADATTO AL CALCIO DI FONSECA? L'ANALISI TATTICA - Il preferito di Paulo Fonseca per la fascia destra del suo nuovo Milan è Emerson Royal, ma il brasiliano è adatto al calcio che proporrà in rossonero l'allenatore portoghese?

In passato su questi lidi è stata fatta un'analisi tattica del terzino brasiliano (CLICCA QUI), soffermandosi in modo particolare sulla duttilità di Royal, in quanto nel corso della sua carriera il brasiliano ha giocato sulla fascia destra, sinistra ed all'occorrenza anche difensore centrale, chiave importante nell'analisi complessiva del ragazzo. Dobbiamo considerare che rispetto a Calabria Emerson ha giocato 1000 minuti in meno nel corso della scorsa stagione con il Tottenham, e che dal punto di vista offensivo i cross sbagliati sono tanti (12), quelli precisi sono stati pochi (2) e che offre davvero pochi assist, statistica che gli si può tranquillamente abbonare considerato il fatto che il brasiliano resta pur sempre un terzino, ovvero un difensore.

Emerson Royal offre supporto su tutta la fascia destra, attacca e difende quando c'è ne bisogno, e tatticamente lavora molto bene sia con la linea di difesa, a vasculare, salire e scendere, ma anche e soprattutto con la catena di appartenenza. Partecipa e si muove in maniera organizzata e tende ad indirizzare la manovra in avanti, motivo per il quale la statistica per quanto riguarda la precisione dei passaggi (81%) torna utile soprattutto dal punto di vista tattico.

Dunque Emerson Royal non è un terzino da tutta fascia, ma un calciatore molto presente nella fase centrale e soprattutto quando c'è da difendere. Nonostate questo, comunque, che da dire che quando si tratta di correre e scattare fa notare delle qualità importanti ed il lavoro con la catena di appartenenza è buono. Chi sta scrivendo non sta urlando al fenomeno, anzi, ma di un calciatore "operaio" che tende a fare il suo lavoro in maniera corretta. In fase offensiva rischia di essere molto frettoloso, ed i dati lo confermano, mentre è in fase difensiva che Royal potrebbe tornare utile a Fonseca, soprattutto in fase di non possesso, in quanto garantirebbe un certo tipo di affidabilità.

Quindi: può Emerson Royal fare al caso del Milan? Dovesse calarsi nella nuova realtà tecnico tattica rossonera potrebbe anche rilevarsi un acquisto top, ma solo il campo darà il suo responso.