Fonseca, è solo la prima: al nuovo Milan servono tempo, lavoro e titolari a disposizione

Il Milan ha disputato nel pomeriggio di oggi la prima amichevole stagionale contro il Rapid Vienna, pareggiando 1-1 nella prima uscita di Fonseca alla guida dei rossoneri. Non una prestazione esaltante, di certo non era una partita semplice vista la differenza nelle tempistiche della preparazione atletica: il Milan è alle prese con gli alti carichi delle prime due settimane, il Rapid si prepara a giocare la prima ufficiale tra 5 giorni. Ecco quali indicazioni si possono portare a casa, a Milanello, per il prosieguo del lavoro di Fonseca.

CONTINUITÀ - Il primo dato importante è quello sullo stile di gioco, espresso concretamente dal primo modulo mostrato da Fonseca, il 4-2-3-1, che non è certamente una novità per il Milan. La scelta della dirigenza, quella dell'allenatore portoghese, era mossa dalla volontà di mantenere determinate caratteristiche e non stravolgere un sistema, creato da Pioli, tutto sommato funzionante. Il gioco di Fonseca è in continuità con quello che abbiamo già visto negli anni scorsi, forse con meno forzature e un po' di "normalità" e di solidità in più, anche se serviranno i titolari per verificare appieno. Un 4-2-3-1 più concreto, insomma.

INTERPRETI - Oltre alla condizione fisica, che sicuramente ha reso meno brillante la performance di molti rossoneri, c'è stata anche qualche prestazione sotto tono. Se ce lo si può immaginare da Bakounè e Traorè, sono un po' più preoccupanti i segnali negativi mostrati da Adli, Thiaw, Terracciano. Da sottolineare, invece, la buona prova di Saelemaekers (e chissà cosa verrà scelto per il suo futuro), di un Bennacer in crescita rispetto a fine stagione scorsa, e dell'autore del gol Florenzi che si è distinto anche in mezzo al campo. La sensazione è che al Milan servano solo tempo e interpreti, e anche a noi: impossibile trarre conclusioni oggi, impossibile capire il calcio di Fonseca ora, serviranno tempo, lavoro, e soprattutto i titolari a disposizione.