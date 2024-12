Fonseca vuole giocatori come Camarda, "pronti a morire per il Milan". E così sarà

vedi letture

Nel post partita di Milan-Stella Rossa Paulo Fonseca ha elogiato Francesco Camarda per la cattiveria con la quale è entrato in campo, risultando essere in qualche modo anche decisivo ai fini del risultato finale della partita, visto che dal suo colpo di testa, poi deviato da Gutesa sulla traversa, è nato il gol vittoria di Tammy Abraham.

Considerata l'emergenza in attacco che il Milan si ritrova affrontare nelle prossime uscite stagionali, Camarda potrebbe trovare più spazio di quanto Fonseca gli ha effettivamente concesso fino a questo momento. Esclusa la titolarità contro il Cagliari, al giovane classe 2008 Paulo Fonseca ha riservato quasi sempre gli ultimi minuti di gara, nei quali comunque il giovane 73 rossonero si è messo in mostra e distinto per carattere e personalità.

Non a caso il popolo milanista gli riserva un'ovazione ogni qual volta entra in campo, e Camarda, da tifoso prima che giocatore del Milan, nei minuti che ha a disposizione cerca sempre di dare il massimo e lasciare il segno, riuscendoci anche, considerato il gol, poi annullato, contro il Bruges, e per l'appunto la traversa di mercoledì contro la Stella Rossa.

PIÙ SPAZIO PER CAMARDA - Francesco Camarda vuole (e merita) più spazio, e considerata l'emergenza in attacco Paulo Fonseca potrebbe anche darglielo. Affidarsi ad un classe 2008 potrebbe risultare essere rischioso, soprattutto per il delicato momento emotivo che sta attraversando la squadra, ma l'allenatore portoghese ha sempre detto di non guardare all'età di un giocatore, ma quanto lui sia bravo. E Camarda lo è, ed anche tanto.

Per questo motivo, a fronte dell'infortunio di Morata, il giovane attaccante rossonero scalpita e spera di poter essere protagonista nei prossimi impegni stagionali del Milan, del suo Milan, che spera di poter finalmente trascinare non solo a suon di gol (che arriveranno) ma anche grazie alla sua incredibile carica emotiva.

CLICCA SUL BANNER IN BASSO PER ASCOLTARE IL PODCAST DI MILANNEWS!