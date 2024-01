Furlani a Sky: "Due episodi negativi ci hanno penalizzato, siamo molto delusi"

vedi letture

Il Milan è da poco stato eliminato dalla Coppa Italia avendo perso 2-1 in rimonta contro l'Atalanta grazie alla doppietta di Koopmeiners. I rossoneri erano prima passati in vantaggio con Leao, subendo dopo pochi minuti il pareggio dei nerazzurri. Nel finale di gara polemiche rivolte all'arbitro Di Bello per un presunto fallo di mano di Holm, segnalato dalla VAR ma non ritenuto decisivo, proprio allo scadere dei minuti di recupero. Del momento del Milan e in particolare del calciomercato rossonero, ha parlato così a Sky Sport l'AD rossonero Giorgio Furlani.

Il Milan ha lottato ma è stato eliminato, come si esprime la delusione?

"Dispiace molto perchè volevamo rimanere in corsa in tutte le competizioni possibili, anche in Serie A crediamo di poter fare meglio, questa sera ci sono stati episodi negativi che purtroppo ci hanno penalizzato, ma non va tutto male e rimaniamo focalizzati sul presente con lucidità e voglia di fare bene".

Il calciomercato del Milan può ancora riservare sorprese?

"Il mercato è da 10 giorni che è aperto, abbiamo appena fatto due difensori con Gabbia che è tornato e Terracciano, noi poi siamo sempre pronti a cogliere altre opportunità. Se ci saranno opportunità le coglieremo".