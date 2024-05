Gazzetta - Non solo l'attacco: il Milan deve rinforzare anche gli altri reparti. Due nomi caldi per difesa e centrocampo

Quando si parla del mercato estivo del Milan, il pensiero di tutti va all'attaccante che è la priorità assoluta del club rossonero in vista della prossima stagione. Con l'addio di Giroud, che andrà a giocare in Mls con la maglia del Los Angeles FC, il Diavolo ha bisogno di un grande centravanti e al momento in cima alla lista delle preferenze c'è Benjamin Sesko.

DIFESA - Ma in via Aldo Rossi sanno bene che dovranno muoversi per rinforzare non solo l'attacco, ma anche difesa e centrocampo. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che, per quanto riguarda il reparto arretrato, l'idea non è fare nuovi innesti solo al centro, ma anche sulle fasce, in particolare sulla fascia destra. E su questo fronte il nome caldo è quello di Emerson Royal, terzino del Tottenham che, in caso di sbarco a Milanello, si giocherebbe la maglia da titolare con capitan Calabria. La valutazione iniziale è importante: 30 milioni di euro. Se le pretese degli Spurs scenderanno si saprà solo nelle prossime settimane.

CENTROCAMPO - In mezzo al campo, invece, manca un centrocampista fisico da piazzare davanti alla difesa. Ed è proprio un giocatore con queste caratteristiche difensive che sta cercando il Milan: il primo obiettivo della lista è Youssouf Fofana, 25enne leader della mediana del Monaco che costa 25 milioni di euro. Una cifra importante ma in via Aldo Rossi sanno bene quanto serva un rinforzo importante in mezzo al campo e quindi c'è la volontà di fare un investimento anche in quella zona di campo.