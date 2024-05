Captain America è il Supereroe del Milan: un impatto pazzesco di Pulisic alla prima stagione in rossonero

Il Milan ha ritrovato il sapore della vittoria ieri sera in campionato contro il Cagliari grazie a una "manita" Che solo in parte ha saputo far sorridere e regalare una bella serata ai tifosi rossoneri, tra i silenzi della Curva Sud e i molti rimpianti per una stagione giocata al di sotto delle aspettative. Proprio contro i ragazzi di mister Ranieri ha trovato la sua prima doppietta in rossonero Christian Pulisic, autore di una grande stagione, sempre più il migliore acquisto dell'anno da parte della dirigenza rossonera.

Captain America in versione Supereroe: i numeri di Pulisic al Milan

Dal punto di vista del rendimento personale, una stagione da vero "Captain America" Per Pulisic, con 15 reti segnate tra Serie A, Champions League ed Europa League condite anche da 9 importanti assist. Questo lo aveva dichiarato anche lui stesso, in un'intervista rilasciata ieri a Milan TV: "La mia miglior stagione in carriera? Sì le statistiche dicono questo, ma io non sto facendo altro che divertirmi in Seria A con il Milan. Sto avendo tantissime opportunità di giocare e dimostrare le mie qualità. Quindi mi sto solo divertendo". Il contributo alla manovra offensiva dell'americano ex Borussia e Chelsea è prezioso e in grado di dare più scelte a Stefano Pioli, con Pulisic utile come esterno sinistro, destro e all'occorrenza trequartista dietro la punta. Oltre alla prima storica doppietta con la maglia del Milan, le due reti contro il Cagliari hanno proiettato Chris a quota 12 timbri in Serie A superando momentaneamente le prime punte Lukaku, Zapata e Zirkzee.

Corsa e qualità, destro o mancino quasi la stessa cosa

Onestamente il ragazzo non ci stupisce più, ma anzi continua a dimostrare tutto il suo valore nelle giocate, soprattutto in chiave offensiva in grado di portare il Milan in zona gol. Per Pulisic calciare di destro o di sinistro fa poco differenza, e lo possiamo notare da queste interessanti informazioni. Infatti, l'americano classe 1998 ha segnato 7 gol con il piede più forte, il destro e ben 8 con il sinistro. Una macchina di qualità e corsa capace di inventare con entrambi i piedi, la rappresentazione del calcio moderno.

15 reti stagionali, proprio come Robinho nell'anno del 18esimo scudetto

Un altro interessante punto è quello che vede Pulisic, grazie all'ultima doppietta appena siglata, raggiungere a quota 15 gol in stagione un altro importante esterno di qualità che ha fatto parte della storia recente del Milan, Robinho. Il brasiliano segnò, anche lui al suo primo anno in Italia 15 gol e contribuì in maniera fondamentale alla vittoria del 18esimo scudetto sotto la guida di Allegri.