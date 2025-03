Futuro Alex Jimenez, il Milan vuole rinnovare il contratto. I discorsi col Real sulla recompra e l'interesse della Premier

In una stagione strana come quella che sta vivendo il Milan ci sono comunque diverse note positive che fanno ben sperare per il futuro, prossimo e anche un po' più a media distanza. Una di queste è sicuramente l'esplosione di Alex Jimenez, da fine 2024 entrato stabilmente in Prima Squadra, sia con Fonseca e sia con Conceiçao. Lo spagnolo, riscattato a giugno 2024 dal Real Madrid, è sempre attenzionato dai Blancos che vantano ben due clausole di recompra: una nell'estate del 2025 e una nell'estate del 2026. Il Milan però non vuole privarsi del giocatore e pensa addirittura ad un rinnovo con adeguamento di contratto, come raccontato da Matteo Moretto, giornalista di Relevo, in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano.

Futuro Alex Jimenez, le dichiarazioni di Moretto

"Chi credo che resterà al Milan nei prossimi anni è Alex Jimenez, talento classe 2005, che è stato ad un passo dall’andare al Monza in prestito. Dopo la partita di Coppa Italia contro il Sassuolo il giocatore vede di non avere spazio e continuità di minutaggio in Prima Squadra e chiede di poter andare a giocare di più. Il Monza trova un accordo verbale con il Milan ma, pochi giorni dopo, la situazione di Jimenez cambia: Fonseca sceglie di schierarlo titolare contro il Genoa e da lì in poi il percorso del giocatore cambia completamente. Oggi è un punto fisso della Prima Squadra, il Milan vuole rinnovare il contratto, adeguandogli il contratto anche da un punto di vista economico, perché crede che il ragazzo si sia meritato questo passo".

Alex Jimenez, la recompra del Real e l'intenzione del Milan

C'è inevitabilmente bisogno di parlare con il Real Madrid, che per le prossime stagioni ha una clausola di recompra strutturata su due anni. Moretto racconta: "Però per fare questo il Milan deve riformulare l’accordo con il Real Madrid, che ha la possibilità di riportarsi Jimenez a casa nell’estate del 2025 per 9 milioni e nell’estate del 2026 per 12 milioni: ha due recompre a disposizione. La verità è che il Real Madrid in questo momento ha altri piani. È in trattiva avanzata con Alexander-Arnold per prenderlo a zero: per i prossimi anni il Real avrà il ruolo di terzino destro coperto. Ma non vuole perdere il controllo su Alex Jimenez. Quindi cosa succederà? Il Milan nei prossimi giorni, nelle prossime settimane discuterà con il Real Madrid la possibilità di garantirsi Jimenez almeno per i prossimi due anni. Quindi sposterà le recompre o comunque alzerà la cifra delle recompra. Questa è l’intenzione del Milan, di Giorgio Furlani. Per almeno i prossimi due anni il Milan non vuole perdersi Jimenez, poi eventualmente tra tre anni il Real Madrid potrà avere la possibilità di riportarlo a casa. Questa è l’idea su cui le parti stanno lavorando".

Alex Jimenez e la Premier League

In tutto questo le prestazioni dello spagnolo non sono passate inosservate. Su di lui è arrivato il forte interesse della Premier League, che però non scalfisce il desiderio del calciatore di rimanere in rossonero. Il giornalista conclude: "Anche perché nelle ultime settimane ci sono stati due club inglesi importanti che hanno bussato alla porta del Real Madrid perché vorrebbero prendere a titolo definitivo Jimenez, pagando anche più di 20 milioni. Il Real Madrid lo sa, il Milan lo sa, il giocatore ne è a conoscenza ma tutte e tre le parti in causa non intendono rompere questo patto. L’intenzione è quella di continuare al Milan, cambiando gli accordi col Real. Il giocatore vuole restare al Milan, dà priorità al Milan per il suo futuro”.

Le dichiarazioni di Jimenez sul Milan

Qualche giorno fa, nel format "Homegrown" di Milan TV, Jimenez aveva speso parole al miele per il club rossonero: "C’era un momento difficile al Real. La mia famiglia ed il mio procuratore mi hanno detto che sarebbe stato positivo per me andare altrove, quando ho capito che il Milan voleva prendermi sono voluto subito venire. Amo il Milan, sarà sempre nel mio cuore. Mi ha fatto giocare in prima squadra, mi ha fatto capire che storia ha questo club…”.

Cos’è per te il Milan? Come lo spiegheresti ai tifosi? “A parole non te lo posso dire. Mi piace tutto del Milan. Il Club, i tifosi…”.