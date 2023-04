Gazzetta - Arnautovic, perché no? Profilo d'esperienza e low cost

MilanNews.it

Manca ancora più di un mese, decisivo sotto tantissimi aspetti, alla fine del campionato ma il calciomercato già inizia a prendere il monopolio delle pagine dei giornali. Il Milan pensa a rinforzare l'attacco senza sapere, oltre a Giroud, chi saranno gli altri componenti del reparto: un'idea delle ultime ore potrebbe essere quella di portare in rossonero Marko Arnautovic.

Doppia E

L'indiscrezione è riportata questa mattina dalla Gazzetta dello Sport che sottolinea come ancora non ci siano stati incontri tra Milan e Bologna ma che sicuramente i rossoneri hanno avuto quantomeno un contatto esplorativo. Anche il contesto sembra sorridere a un'operazione di mercato: il centravanti austriaco è ormai in rotta con Thiago Motta al Bologna e sta vivendo anche un periodo difficile dal punto di vista fisico. Arnautovic, però, nell'ultima stagione e mezzo ha dimostrato di stare ancora molto bene in Serie A, anche con maggiore maturità. Inoltre per strapparlo ai felsinei non servirebbe un esborso economico elevato: servono meno di 5 milioni di euro, secondo la rosea. Dunque un profilo interessante sotto questo aspetto: esperto ed economico, doppia E.

Attacco in divenire

La situazione del reparto offensivo rossonero per il prossimo anno è ancora tutta da scrivere, con il solo Olivier Giroud certo di giocare almeno un altro anno in rossonero. Dietro di lui nè Ante Rebic nè Divock Origi si sono dimostrati in questa stagione all'altezza della situazione e il loro futuro appare a oggi ancora molto incerto e non si sa se sarà ancora dalle parti di Milanello o altrove. Stesso discorso, ma per ragioni profondamente diverse, per Zlatan Ibrahimovic: lo svedese è tornato a febbraio dopo il lungo infortunio al ginocchio ma uno stop muscolare in nazionale e un nuovo infortunio in fase di riscaldamento contro il Lecce avvicinano sempre di più le scarpette dello svedese al chiodo. In questo contesto, dunque, non basterà solo prendere un attaccante che garantisca tanti gol da alternare a Giroud ma anche un profilo di esperienza come Arnautovic potrebbe essere d'aiuto.