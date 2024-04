Gazzetta - Panchina Milan: Lopetegui è il preferito. Nei colloqui ha convinto sia la dirigenza che Cardinale

vedi letture

Julen Lopetegui è il primo candidato per la panchina del Milan 2024-25: lo scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che al momento l'ex ct della Spagna è il grande favorito per prendere il posto di Stefano Pioli che al termine di questa stagione dirà addio al club rossonero. Nelle scorse settimane, il tecnico spagnolo, attualmente senza squadra, ha avuto dei colloqui con Gerry Cardinale e il management milanista ed è piaciuto molto.

CONTATTI FREQUENTI - Il Milan cerca un allenatore internazionale, bravo a lavorare con i giovani, che non imponga il suo punto di vista ma condivida le scelte di mercato. E Lopetegui ha l'identikit perfetto del tecnico che cercano in via Aldo Rossi: i contatti tra le parti ci sono da tempo e sono sempre più frequenti negli ultimi giorni. Il Diavolo sembra aver quindi fatto la sua scelta, anche se per il momento non c'è ancora nessun accordo definitivo o firma tra le parti.

IN CIMA ALLA PREFERENZE - Su Lopetegui c'è il forte pressing del West Ham che ha messo sul piatto un'offerta importante e più ricca di quella del Milan, ma lo spagnolo ha dato la sua priorità ai rossoneri. E il club milanista, da parte sua, lo ha messo per ora in cima alle sue preferenze rispetto ad altri profili come Paulo Fonseca, Domenico Tedesco, Mark van Bommel, Christophe Galtier e Thiago Motta. Le prossime settimane saranno decisive per scoprire chi sarà il sostituto di Pioli sulla panchina rossonera, con Lopetegui che sembra aver messo la freccia per superare tutti i candidati.