Il primo obiettivo per l'attacco del Milan resta Zirkzee, ma occhio alle novità su Sesko

Oltre al casting per il nuovo allenatore, il Milan ha una lista anche per ciò che riguarda quello che sarà il prossimo numero 9 rossonero. Olivier Giroud, infatti, lascerà la sua maglia rossonera dopo il match contro la Salernitana del 26 maggio per accasarsi ai Los Angeles FC e dovrà per forza di cose essere sostituito: i primi nomi dell'elenco sono quelli di Joshua Zirzkee di Sesko.

Zirkzee in pole

L'olandese è certamente il preferito della dirigenza rossonera ed è il primo grande obiettivo della dirigenza di via Aldo Rossi. Il costo della punta è di circa 60 milioni di euro. I contatti tra le parti sono continui e si sta provando a trovare la quadra a livello economico. L'olandese è esploso in questa stagione e sta trascinando il Bologna verso la qualificazione ad una competizione europea, cosa che non accade dalla stagione 1998-1999 (attualmente è quarto, dunque in Champions League).

La clausola di Sesko

Nella lista dei dirigenti del Milan è presente anche Benjamin Sesko, centravanti classe 2003 del Lipsia, autore in stagione di 16 reti complessive. Lo sloveno, che negli anni scorsi veniva visto come uno dei talenti offensivi più interessanti in circolazione, ha caratteristiche diverse da Zirkzee (è alto 195 cm), ma piace comunque molto in via Aldo Rossi fin da quando vestiva la maglia del Salisburgo (in Austria ha giocato insieme ad Okafor). Secondo Sky Germania, grazie alle buone prestazioni di Sesko nella seconda metà della stagione, la clausola rescissoria è ora salita a 65 milioni di euro.