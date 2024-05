Gazzetta - Tra oggi e domani Conceiçao incontrerà Villas-Boas: vuole liberarsi per poi dire sì al Milan

vedi letture

Le prossime 48 ore potrebbe essere molto importanti, probabilmente decisive, per capire se Sergio Conceiçao diventerà o meno il nuovo allenatore del Milan: tra oggi e domani, infatti, il tecnico portoghese, che a momento è in cima alla lista dei dirigenti di via Aldo Rossi per la panchina rossonera, dovrebbe incontrare il nuovo presidente del Porto, Villas-Boas, e provare a liberarsi dal contratto fino al 2028 firmato qualche giorno fa.

MILAN IN ATTESA - Lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che Conceiçao aveva rinnovato con il vecchio presidente Pinto da Costa, ma dopo le elezioni vinte da Villas-Boas sembra aver cambiato idea sul suo futuro. Il suo addio a fine stagione appare molto probabile, visto che anche il suo agente Jorge Mendes sta spingendo per portarlo al Milan per il dopo-Pioli. Il club rossonero, per ora, resta in attesa, ma se tutto dovesse andare come ci si aspetta, nei prossimi giorni Conceiçao diventerà un allenatore libero da vincoli contrattuali e a quel punto i dirigenti del Diavolo potrebbero tentare l'assalto decisivo.

CASTING APERTO - Dato che al momento non ci sono certezze su quello che succederà al Porto, in casa rossonera resta aperto il casting per la panchina. Nella lista del Diavolo restano altri nomi, come Martinez, Van Bommel e soprattutto Paulo Fonseca, da giorni prima alternativa a Conceiçao,il quale ha in mano due offerte (rinnovo con il Lille e proposta del Marsiglia), ma l'ex Roma, prima di scegliere, aspetta una chiamata dal Milan. Arriverà prima o poi questa telefonata? Molto dipenderà dall'incontro che avverrà nelle prossime ore tra Conceiçao e Villas-Boas.