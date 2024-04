Lo Juve-Milan più amaro. Allegri e Pioli all'ultimo ballo, tra la diplomazia dei dirigenti e hashtag

Quello che andrà in scena all'Allianz Stadium sarà con ogni probabilità l'ultimo Juventus-Milan che vedrà di fronte Massimiliano Allegri e Stefano Pioli. Anche se nessuno da parte di entrambe le dirigenze si è sbilanciato su quello che sarà dei due tecnici. "Programmeremo il futuro insieme" ha dichiarato il direttore sportivo Cristiano Giuntoli poco prima della semifinale di ritorno di Coppa Italia, che se dovesse essere vinta potrebbe dare un ultimo giro di giostra al tecnico livornese sulla panchina bianconera. Scontentando con ogni probabilità gran parte dei tifosi che da tempo ne invocano l'addio con l'hashtag #AllegriOut ricorrente da ben prima che iniziasse questa stagione.

Un punto in comune col tecnico rossonero, che di hashtag col suo nome accostato alla parola out ci ha convissuto sin da ottobre 2019 quando è arrivata la notizia che sarebbe stato lui e non Luciano Spalletti a prendere le redini del Milan. Quattro anni e mezzo dopo i grandi successi ottenuti sono stati accantonati e il popolo dei social invoca da tempo l'uscita del tecnico di Parma. Più che mai dopo il catastrofico aprile che ha demolito una stagione intera. Tutto è rimandato alla fine del torneo, con la decisione finale che spetta a Gerry Cardinale. E risuonano le parole di fine febbraio del numero uno rossonero al Business of Football Summit organizzato dal Financial Times: "Non sono soddisfatto dei risultati del Milan". Difficile, per non dire impensabile, immaginare che le strade continuino insieme. Prima ci sono 5 partite da giocare per trovare i due punti necessari per qualificarsi in Champions e gli 8 che permetterebbero di entrare nella prossima Supercoppa italiana. Le uniche due ragioni, soprattutto la prima, per trovare degli stimoli per affrontare quello che resta di questo torneo.