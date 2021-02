Gazzetta - Bennacer-Calhanoglu, torna l'asse qualità: il Milan ritrova i suoi uomini chiave

Il Milan ritrova i suoi "uomini chiave". Il concetto espresso dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport non fa una piega. Perché Bennacer e Calhanoglu sono due pilastri della squadra di Pioli. Un asse centrale di sostanza e qualità, che parte dalla mediana, taglia il centrocampo e arriva fino alla trequarti.

UN DIECI VERO - L’ultima volta insieme è stata il 13 dicembre 2020. Tante, troppe settimane fa. Due mesi per l’esattezza. Ora però, sia l’algerino che il turco sono pronti a scendere in campo. Calhanoglu è il "dieci" per eccellenza, il trequartista in grado di abbinare corsa e assist. Nessuno collega i reparti meglio di Hakan, nessuno sa illuminare l’azione rossonera come lui. Il lavoro di Pioli è stato decisivo per sviluppare la qualità di Calha e farne il giocatore determinante di oggi.

PLAYMAKER SUPER - E che dire di Bennacer, regista titolare e, soprattutto, insostituibile. Con lui tornano traiettorie precise e non solo: alle capacità in impostazione, infatti, Ismael unisce quelle da centrocampista di rottura. I numeri non mentono: in campionato ha recuperato 65 palloni, una media di 6.5 a partita contro i 3.95 della media ruolo. Lo stesso vale per la quantità di passaggi (425) e verticalizzazioni (154). Insomma, un "play" in azione continua.