Gazzetta - Cardinale atteso a Milano non solo per il Tottenham: si parlerà del futuro di Maldini e di Leao

Gerry Cardinale è atteso a Milano in questi giorni per la gara con il Tottenham di Champions League: non è escluso che atterri in città già nella giornata di domani. L'ultima sua presenza risale al 3 settembre, in tribuna nel derby d'andata. Da lì in poi i rossoneri hanno continuato il loro cammino in campionato rimanendo attaccati al Napoli, mentre da un mese a questa parte gli uomini di Pioli hanno faticato molto.

Futuro

Tra gli argomenti che Cardinale tratterà con il suo arrivo a Milano c'è sicuramente anche il futuro di Maldini e Massara, ai quali è stata data autonomia dell'area tecnica: è stato lo snodo dei rinnovi dei due dirigenti e i risultati sono deludenti, scrive la rosea. A fine campionato verranno tirate le somme: con un Milan fuori dalla Champions, cambierebbe la struttura del club.

Leao

Ovviamente non è compito di Cardinale occuparsi della trattativa per il rinnovo di Leao, ma sicuramente è un patrimonio da tutelare. RedBird, riporta la Gazzetta, aveva autorizzato la super offerta di rinnovo da oltre sei milioni l'anno fino al 2027. La trattativa ora si è fermata, il mercato inglese chiama e l'entourage spinge per l'addio e per far arrivare al Milan offerte consistenti.