Gazzetta - Conceiçao striglia tutti! Il Milan stecca complicandosi il discorso qualificazione

vedi letture

In un momento positivo il Milan aveva la possibilità di trovare finalmente quella continuità che in questo inizio di stagione non c'è mai stata. Come è andata a finire alla fine? Come al solito, con la formazione di Sergio Conceiçao che ha approcciato male alla partita, regalando un tempo agli avversari, il Feyenoord in questo caso, che grazie alla complicità di Mike Maignan al terzo minuto di gioco trovano il vantaggio con un indemoniato Paixao che riusciranno poi a proteggere senza troppi problemi fino al 90esimo.

La Gazzetta dello Sport questa mattina in edicola parla appunto di un Conceiçao deluso ma soprattutto di un Milan che stecca uno degli appuntamenti più importanti della sua stagione. Adesso sabato sera a San Siro arriverà un Verona incerottato alla ricerca di rivalsa dopo l'umiliazione di settimana scorsa subita per mano dell'Atalanta, ma i giocatori del Milan potrebbero già essere proiettati al ritorno di martedì contro il Feyenoord, anche se non sono nelle condizioni di permetterselo.

STACCANO I FAB 4 - Quella di ieri poteva essere la partita dei 'Fantastici 4', di Leao, Pulisic, Joao Felix e Gimenez, al ritorno al De Kuip dopo appena una decina di giorni. Nella serata di Rotterdam si è invece preso la scena Igor Paixao, che potremmo dire aver letteralmente fatto tornare a casa un giocatore come Kyle Walker con il mal di testa. Conceiçao si sente dunque tradito in primis dai suoi uomini migliori, coloro i quali avrebbero dovuto permettere al Milan di compiere un salto di qualità che, almeno ieri, non c'è stato. Adesso il discorso qualificazione si fa inevitabilmente in salita, con il Diavolo che a San Siro dovrà fare proprio come il Feyenoord, sfruttando la spinta del proprio pubblico per rimontare il risultato di Rotterdam e c'entrare una qualificazione importantissima.