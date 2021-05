Gazzetta - Dal colpo Vlahovic alla conferma di chi è in rosa: i piani del Milan passano dalla Champions

Tornare in Champions League per garantirsi un futuro migliore, sia in termini di appeal che per questioni tecniche ed economiche. Inutile girarci intorno: senza la qualificazione alla massima competizione europea per club, il Milan sarebbe costretto a rivedere i suoi piani. In ballo, infatti, come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, ci sono budget e acquisti, come quello di Vlahovic, attaccante costosissimo che fa gola agli uomini di mercato di via Aldo Rossi.

CONFERME A RISCHIO - Insomma, a Bergamo ci si gioca una bella fetta di futuro. Dalla Champions dipenderanno le strategie della società e la conferma di determinate pedine. Tomori, ad esempio, diventato un pilastro del Milan di Pioli, accetterebbe di giocare in una squadra che non partecipa alla Champions? E Brahim Diaz? Lo spagnolo si è trovato bene a Milanello e un altro anno di prestito potrebbe essere funzionale per tutti, ma anche questo affare passa dal ritorno nell’Europa che conta.

DOPPIO CASO - E poi ci sono le questioni più spinose. Una su tutte: il futuro di Donnarumma. Gigio ama il Milan e vorrebbe rimanere, ma senza i contributi che arriverebbero dalla Champions League, trattenerlo sarebbe complicato. Così come sarebbe difficile rinnovare il contratto di Calhanoglu, il quale vuole un ingaggio da top player - che la dirigenza rossonera non è molto disposta ad assicurargli - e soprattutto la sicurezza di giocare nel principale palcoscenico europeo.