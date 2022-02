Gazzetta - Dal no all'Inter al destino che lo ha portato al Milan: senza Ibra tocca a Giroud nel derby

Ci ha provato e probabilmente ci proverà fino all'ultimo, ma sembra ormai certa l'assenza di Zlatan Ibrahimovic nel derby di domani sera: l'infiammazione al tendine d'Achille non si è purtroppo ancora risolta e dunque ci sono davvero pochissime chance di vedere in campo lo svedese che anche ieri ha svolto a Milanello un lavoro personalizzato in palestra. Senza di lui, spazio in avanti ad Olivier Giroud che giocherà il suo primo derby di Milano visto che all'andata era rimasto in panchina per tutta la sfida.

NO ALL'INTER - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che ricorda che negli anni scorsi c'era stata una trattativa tra il francese e l'Inter che però non andò a buon fine e così l'attaccante rimase al Chelsea. "Non ho firmato con l’Inter, Dio mi ha voluto al Milan" ha rivelato Giroud qualche settimana fa ad un giornale inglese. Ora per lui è arrivato il momento di affrontare i nerazzurri e il numero 9 rossonero è carichissimo e voglioso di fare una grande partita e magari deciderla con un suo gol.

LA MISSIONE DI OLIVIER - Rispetto ad Ibra che è più creativo e fisico, il francese si muove di più e fa sentire maggiormente la sua presenza in area rigore. Serviranno quindi tanti cross dalla fasce e tanti inserimenti senza palla degli altri giocatori del Milan che dovranno sfruttare gli spazi che Olivier proverà a creare a favore dei suoi compagni di squadra. La missione di Giroud per domani sera è molto semplice: fermare l'Inter e tenere vivo il sogno scudetto del Diavolo.